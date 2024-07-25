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В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой - РИА Новости, 25.07.2024
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16:05 25.07.2024 (обновлено: 16:48 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/turtsiya-1961978253.html
В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой
В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой - РИА Новости, 25.07.2024
В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой
У берегов Стамбула нашли заминированный, предположительно, украинский гидроцикл, сообщил телеканал Haber Global. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:05
2024-07-25T16:48
в мире
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СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. У берегов Стамбула нашли заминированный, предположительно, украинский гидроцикл, сообщил телеканал Haber Global."Спасатели увидели утром с берега у района Чаталджа в Стамбуле гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту и начиненный взрывчаткой", — говорится в сообщении.Спасатели сообщили о находке полиции, специалисты прибыли на место и отбуксировали аквабайк на берег.После осмотра стало ясно, что он оборудован камерами и начинен взрывчаткой. Военные осмотрят находку в специально оборудованном месте, заключил Haber Global.Российское оборонное ведомство регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. С помощью заминированных морских дронов ВСУ пытаются атаковать объекты в том числе в Севастополе и Крыму.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960742327.html
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в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой

Полный взрывчатки гидроцикл, предположительно украинский, обнаружили в Турции

Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео
Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео
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СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. У берегов Стамбула нашли заминированный, предположительно, украинский гидроцикл, сообщил телеканал Haber Global.
"Спасатели увидели утром с берега у района Чаталджа в Стамбуле гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту и начиненный взрывчаткой", — говорится в сообщении.
Спасатели сообщили о находке полиции, специалисты прибыли на место и отбуксировали аквабайк на берег.
После осмотра стало ясно, что он оборудован камерами и начинен взрывчаткой. Военные осмотрят находку в специально оборудованном месте, заключил Haber Global.
Российское оборонное ведомство регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. С помощью заминированных морских дронов ВСУ пытаются атаковать объекты в том числе в Севастополе и Крыму.
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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