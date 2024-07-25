https://ria.ru/20240725/turtsiya-1961978253.html

В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой

В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой - РИА Новости, 25.07.2024

В Турции нашли, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой

У берегов Стамбула нашли заминированный, предположительно, украинский гидроцикл, сообщил телеканал Haber Global. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:05

2024-07-25T16:05

2024-07-25T16:48

в мире

турция

стамбул

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СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. У берегов Стамбула нашли заминированный, предположительно, украинский гидроцикл, сообщил телеканал Haber Global."Спасатели увидели утром с берега у района Чаталджа в Стамбуле гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту и начиненный взрывчаткой", — говорится в сообщении.Спасатели сообщили о находке полиции, специалисты прибыли на место и отбуксировали аквабайк на берег.После осмотра стало ясно, что он оборудован камерами и начинен взрывчаткой. Военные осмотрят находку в специально оборудованном месте, заключил Haber Global.Российское оборонное ведомство регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. С помощью заминированных морских дронов ВСУ пытаются атаковать объекты в том числе в Севастополе и Крыму.

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960742327.html

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в мире, турция, стамбул