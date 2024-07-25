https://ria.ru/20240725/turpotok-1961906380.html

Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году

Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году - РИА Новости, 25.07.2024

Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году

Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 миллиона человек к 2032 году за счет наращивания номерного фонда на 42 тысячи номеров, сообщила заместитель... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:21

2024-07-25T12:21

2024-07-25T12:21

краснодарский край

туризм

отели

хостелы

жилье

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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 миллиона человек к 2032 году за счет наращивания номерного фонда на 42 тысячи номеров, сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова в ходе конференции, посвящённой экватору курортного сезона. "Вместе с тем в санаторно-курортной сфере края реализуются 63 инвестиционных проекта на сумму около 700 миллиардов рублей. За шесть лет объем инвестиций в отрасль увеличился в 37 раз. В 2018 году – 18,6 миллиарда рублей. Реализация текущих проектов к 2032 году позволит увеличить номерной фонд на 42 тысячи номеров и создаст в отрасли более 25 тысяч новых рабочих мест. Турпоток планируется увеличить на 3,8 миллиона человек в год", - сказала Петухова. По ее словам, прогнозируется, что в 2024 году общий турпоток в Краснодарский край составит порядка 19 миллионов человек, включая более 10 миллионов туристов летом. Сейчас на Кубани гостей принимают порядка 11 тысяч средств размещения вместимостью 264 тысячи номеров, отметила Петухова.

https://ria.ru/20240719/kvartiry-1960771187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, отели, хостелы, жилье