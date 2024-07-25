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Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году - РИА Новости, 25.07.2024
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Краснодарский край
 
12:21 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/turpotok-1961906380.html
Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году
Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году - РИА Новости, 25.07.2024
Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году
Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 миллиона человек к 2032 году за счет наращивания номерного фонда на 42 тысячи номеров, сообщила заместитель... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:21
2024-07-25T12:21
краснодарский край
туризм
отели
хостелы
жилье
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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 миллиона человек к 2032 году за счет наращивания номерного фонда на 42 тысячи номеров, сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова в ходе конференции, посвящённой экватору курортного сезона. "Вместе с тем в санаторно-курортной сфере края реализуются 63 инвестиционных проекта на сумму около 700 миллиардов рублей. За шесть лет объем инвестиций в отрасль увеличился в 37 раз. В 2018 году – 18,6 миллиарда рублей. Реализация текущих проектов к 2032 году позволит увеличить номерной фонд на 42 тысячи номеров и создаст в отрасли более 25 тысяч новых рабочих мест. Турпоток планируется увеличить на 3,8 миллиона человек в год", - сказала Петухова. По ее словам, прогнозируется, что в 2024 году общий турпоток в Краснодарский край составит порядка 19 миллионов человек, включая более 10 миллионов туристов летом. Сейчас на Кубани гостей принимают порядка 11 тысяч средств размещения вместимостью 264 тысячи номеров, отметила Петухова.
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туризм, отели, хостелы, жилье
Краснодарский край, Туризм, Отели, Хостелы, Жилье

Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 млн человек к 2032 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье
Девушка на смотровой площадке Орлиная полка, расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушка на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье
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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Турпоток на Кубани планируют увеличить на 3,8 миллиона человек к 2032 году за счет наращивания номерного фонда на 42 тысячи номеров, сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова в ходе конференции, посвящённой экватору курортного сезона.
"Вместе с тем в санаторно-курортной сфере края реализуются 63 инвестиционных проекта на сумму около 700 миллиардов рублей. За шесть лет объем инвестиций в отрасль увеличился в 37 раз. В 2018 году – 18,6 миллиарда рублей. Реализация текущих проектов к 2032 году позволит увеличить номерной фонд на 42 тысячи номеров и создаст в отрасли более 25 тысяч новых рабочих мест. Турпоток планируется увеличить на 3,8 миллиона человек в год", - сказала Петухова.
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По ее словам, прогнозируется, что в 2024 году общий турпоток в Краснодарский край составит порядка 19 миллионов человек, включая более 10 миллионов туристов летом.
Сейчас на Кубани гостей принимают порядка 11 тысяч средств размещения вместимостью 264 тысячи номеров, отметила Петухова.
 
Краснодарский крайТуризмОтелиХостелыЖилье
 
 
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