https://ria.ru/20240725/tu-95ms-1961882698.html

Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски

Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски - РИА Новости, 25.07.2024

Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:32

2024-07-25T10:32

2024-07-25T13:26

россия

берингово море

тихий океан

воздушно-космические силы россии

народно-освободительная армия китая

ту-95

су-30см

су-35с

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ. "Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана", - говорится в сообщении. В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30см и Су-35с ВКС России, добавили в оборонном ведомстве. "Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств", - уточнили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240503/minoborony-1943638157.html

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берингово море

тихий океан

аляска

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cовместное патрулирование Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками Российские Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками провели совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями, а также северной частью Тихого океана, сообщило Минобороны России. Продолжительность полета составила более пяти часов, на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств. 2024-07-25T10:32 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, берингово море, тихий океан, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая, ту-95, су-30см, су-35с, аляска