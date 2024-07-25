https://ria.ru/20240725/tu-95ms-1961882698.html
Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски
Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски - РИА Новости, 25.07.2024
Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:32
2024-07-25T10:32
2024-07-25T13:26
россия
берингово море
тихий океан
воздушно-космические силы россии
народно-освободительная армия китая
ту-95
су-30см
су-35с
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ. "Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана", - говорится в сообщении. В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30см и Су-35с ВКС России, добавили в оборонном ведомстве. "Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств", - уточнили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240503/minoborony-1943638157.html
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Cовместное патрулирование Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками
Российские Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками провели совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями, а также северной частью Тихого океана, сообщило Минобороны России.
Продолжительность полета составила более пяти часов, на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.
2024-07-25T10:32
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россия, берингово море, тихий океан, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая, ту-95, су-30см, су-35с, аляска
Россия, Берингово море, Тихий океан, Воздушно-космические силы России, Народно-освободительная армия Китая, Ту-95, Су-30СМ, Су-35С, Аляска
Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование у Аляски
Минобороны: Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели патрулирование
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана", - говорится в сообщении.
В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30см и Су-35с ВКС России, добавили в оборонном ведомстве.
"Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств", - уточнили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, заключили в министерстве.