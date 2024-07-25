https://ria.ru/20240725/trevoga-1962052015.html

В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток

В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток - РИА Новости, 25.07.2024

В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток

В Харьковской области в пятницу закончилась самая длительная воздушная тревога, которая звучала более двух суток, спустя 10 минут сигнал тревоги был объявлен... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:52

2024-07-25T22:52

2024-07-25T23:25

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Харьковской области в пятницу закончилась самая длительная воздушная тревога, которая звучала более двух суток, спустя 10 минут сигнал тревоги был объявлен снова, сообщает украинское издание "Страна". "В Харькове закончилась самая длинная с начала войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток. Тревогу в городе объявили 23 июля в 18.31 (совпадает с мск - ред.). Закончилась она только сегодня - в 21.02", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена вновь в 21.13. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html

https://ria.ru/20240724/svo-1961707667.html

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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф