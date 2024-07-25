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В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:52 25.07.2024 (обновлено: 23:25 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/trevoga-1962052015.html
В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток
В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток - РИА Новости, 25.07.2024
В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток
В Харьковской области в пятницу закончилась самая длительная воздушная тревога, которая звучала более двух суток, спустя 10 минут сигнал тревоги был объявлен... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:52
2024-07-25T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Харьковской области в пятницу закончилась самая длительная воздушная тревога, которая звучала более двух суток, спустя 10 минут сигнал тревоги был объявлен снова, сообщает украинское издание "Страна". "В Харькове закончилась самая длинная с начала войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток. Тревогу в городе объявили 23 июля в 18.31 (совпадает с мск - ред.). Закончилась она только сегодня - в 21.02", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена вновь в 21.13. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html
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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области отменили воздушную тревогу, продлившуюся двое суток

"Страна": в Харьковской области завершилась самая длительная воздушная тревога

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Харьковской области в пятницу закончилась самая длительная воздушная тревога, которая звучала более двух суток, спустя 10 минут сигнал тревоги был объявлен снова, сообщает украинское издание "Страна".
«
"В Харькове закончилась самая длинная с начала войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток. Тревогу в городе объявили 23 июля в 18.31 (совпадает с мск - ред.). Закончилась она только сегодня - в 21.02", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена вновь в 21.13.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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