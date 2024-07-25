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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 25.07.2024 (обновлено: 13:08 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/trevoga-1961855460.html
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2024
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Житомирской, Виницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:53
2024-07-25T13:08
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Житомирской, Виницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Тревога в украинской столице прозвучала в 6.45 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240725/kharkov-1961841749.html
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киев, украина, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : ГСЧС Житомирской областиПожар на объекте инфраструктуры в Житомирской области. 25 июля 2024
Пожар на объекте инфраструктуры в Житомирской области. 25 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : ГСЧС Житомирской области
Пожар на объекте инфраструктуры в Житомирской области. 25 июля 2024
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Житомирской, Виницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Тревога в украинской столице прозвучала в 6.45 мск.
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
Вчера, 00:28
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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