https://ria.ru/20240725/trevoga-1961855460.html
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2024
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Житомирской, Виницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:53
2024-07-25T06:53
2024-07-25T13:08
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961929953_139:78:1280:720_1920x0_80_0_0_86f075b6e9b58b202497d4782441c6c9.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Житомирской, Виницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Тревога в украинской столице прозвучала в 6.45 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240725/kharkov-1961841749.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961929953_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_946f2c7daa9feef943ad0522a29035b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу