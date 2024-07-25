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"Не отвечает интересам". СМИ раскрыли планы Трампа на Украину - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/tramp-1962050480.html
"Не отвечает интересам". СМИ раскрыли планы Трампа на Украину
"Не отвечает интересам". СМИ раскрыли планы Трампа на Украину - РИА Новости, 25.07.2024
"Не отвечает интересам". СМИ раскрыли планы Трампа на Украину
Военная поддержка Украины в глазах Дональда Трампа не является приоритетом, а главную угрозу для США несет не Россия, а Китай, пишет американский политолог... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:36
2024-07-25T22:36
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военная поддержка Украины в глазах Дональда Трампа не является приоритетом, а главную угрозу для США несет не Россия, а Китай, пишет американский политолог Раджан Менон в статье для британской газеты The Guardian."По мнению Трампа, выкачивание денег из бюджета ради вооружения Украины в войне, которую та не может выиграть, не отвечает национальным интересам США, в то время как эти средства стоило бы потратить на насущные нужды внутри страны и предотвращение реальных внешнеполитических угроз. Россия в его глазах не входит в их число, а Китай, которого он считает главным врагом, должен быть в приоритете", — говорится в публикации.Аналитик не исключает, что Трамп может продолжить предоставлять военную поддержку Украине, поскольку ее поражение в конфликте может быть воспринято как слабость со стороны президента США. Однако многочисленные высказывания Трампа о конфликте на Украине говорят об обратном."Трампа глубоко заботит общественное мнение, но маловероятно, что это изменит его взгляды на Украину. За исключением затяжных войн или после террористических атак (таких как 11 сентября), американцы не зацикливаются на внешней политике; и, как правило, это не оказывает сильного влияния на их голоса", — резюмировал Менон.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения
https://ria.ru/20240725/ukraina-1962042162.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, Специальная военная операция на Украине
"Не отвечает интересам". СМИ раскрыли планы Трампа на Украину

Менон: военная поддержка Украины не является приоритетной целью Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военная поддержка Украины в глазах Дональда Трампа не является приоритетом, а главную угрозу для США несет не Россия, а Китай, пишет американский политолог Раджан Менон в статье для британской газеты The Guardian.
"По мнению Трампа, выкачивание денег из бюджета ради вооружения Украины в войне, которую та не может выиграть, не отвечает национальным интересам США, в то время как эти средства стоило бы потратить на насущные нужды внутри страны и предотвращение реальных внешнеполитических угроз. Россия в его глазах не входит в их число, а Китай, которого он считает главным врагом, должен быть в приоритете", — говорится в публикации.
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Аналитик не исключает, что Трамп может продолжить предоставлять военную поддержку Украине, поскольку ее поражение в конфликте может быть воспринято как слабость со стороны президента США. Однако многочисленные высказывания Трампа о конфликте на Украине говорят об обратном.
"Трампа глубоко заботит общественное мнение, но маловероятно, что это изменит его взгляды на Украину. За исключением затяжных войн или после террористических атак (таких как 11 сентября), американцы не зацикливаются на внешней политике; и, как правило, это не оказывает сильного влияния на их голоса", — резюмировал Менон.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения
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