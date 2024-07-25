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"Они победили". Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским - РИА Новости, 26.07.2024
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20:01 25.07.2024 (обновлено: 01:01 26.07.2024)
https://ria.ru/20240725/tramp-1962034114.html
"Они победили". Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским
"Они победили". Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским - РИА Новости, 26.07.2024
"Они победили". Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским о необходимости завершить конфликт с Россией. Об этом сам политик... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-25T20:01
2024-07-26T01:01
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским о необходимости завершить конфликт с Россией. Об этом сам политик рассказал в интервью Fox News."Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский. И мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление (ВСУ. — Прим. ред.) так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских", — заявил Трамп.По мнению политика, этот конфликт можно было бы предотвратить, но действующий американский лидер Джо Байден этого не сделал."Шансы на то, чтобы это случилось, были нулевые — и за мои четыре года этого, собственно, и не произошло", — резюмировал кандидат в президенты.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240725/obman-1962015466.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
"Они победили". Трамп неожиданно высказался о России в беседе с Зеленским

Трамп напомнил в разговоре с Зеленским, что Россия победила Наполеона и Гитлера

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским о необходимости завершить конфликт с Россией. Об этом сам политик рассказал в интервью Fox News.
"Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский. И мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление (ВСУ. — Прим. ред.) так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских", — заявил Трамп.
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По мнению политика, этот конфликт можно было бы предотвратить, но действующий американский лидер Джо Байден этого не сделал.
«
"Шансы на то, чтобы это случилось, были нулевые — и за мои четыре года этого, собственно, и не произошло", — резюмировал кандидат в президенты.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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