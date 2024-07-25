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"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций - РИА Новости, 25.07.2024
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05:23 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/tornado-g-1961852173.html
"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций
"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций - РИА Новости, 25.07.2024
"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" группировки войск "Днепр", действующие в Запорожской области, в день могут сменить до 20 позиций... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:23
2024-07-25T05:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" группировки войск "Днепр", действующие в Запорожской области, в день могут сменить до 20 позиций ведения огня, чтобы избежать ударов ВСУ, сообщил журналистам командир реактивной батареи с позывным "Урал". "Работаем всегда с новых позиций, меняем их каждый раз, чтобы не попасть под ответный удар. Боекомплект "Торнадо" в 40 ракет дает возможность вести огонь по врагу с разных точек, не теряя времени на дозарядку. В день расчеты могут сменить огневую позицию порядка 20 раз. Для оперативности работаем прямо с асфальтированных дорог", - рассказал офицер. Он пояснил, что БПЛА противника постоянно охотятся на российские РСЗО, а иногда приходится работать по целям, находясь под наблюдением украинских беспилотников с момента перевода системы в боевое положение. "Ежедневно уничтожаем боевую технику ВСУ, в том числе натовскую: танки, самоходную артиллерию, буксируемые орудия советского производства Д-20, Д-30, натовские гаубицы М-777, FH-70 и другое вооружение", - добавил "Урал". Артиллерийские расчеты также наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям, местам хранения боеприпасов и ГСМ противника на удалении до 40 километров.
https://ria.ru/20231214/tornado-1915670823.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций

Расчеты "Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" группировки войск "Днепр", действующие в Запорожской области, в день могут сменить до 20 позиций ведения огня, чтобы избежать ударов ВСУ, сообщил журналистам командир реактивной батареи с позывным "Урал".
"Работаем всегда с новых позиций, меняем их каждый раз, чтобы не попасть под ответный удар. Боекомплект "Торнадо" в 40 ракет дает возможность вести огонь по врагу с разных точек, не теряя времени на дозарядку. В день расчеты могут сменить огневую позицию порядка 20 раз. Для оперативности работаем прямо с асфальтированных дорог", - рассказал офицер.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении
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Он пояснил, что БПЛА противника постоянно охотятся на российские РСЗО, а иногда приходится работать по целям, находясь под наблюдением украинских беспилотников с момента перевода системы в боевое положение.
"Ежедневно уничтожаем боевую технику ВСУ, в том числе натовскую: танки, самоходную артиллерию, буксируемые орудия советского производства Д-20, Д-30, натовские гаубицы М-777, FH-70 и другое вооружение", - добавил "Урал". Артиллерийские расчеты также наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям, местам хранения боеприпасов и ГСМ противника на удалении до 40 километров.
Расчеты РСЗО Торнадо-Г сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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