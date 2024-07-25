https://ria.ru/20240725/tornado-g-1961852173.html

"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций

"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций - РИА Новости, 25.07.2024

"Торнадо-Г" в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" группировки войск "Днепр", действующие в Запорожской области, в день могут сменить до 20 позиций... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:23

2024-07-25T05:23

2024-07-25T05:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" группировки войск "Днепр", действующие в Запорожской области, в день могут сменить до 20 позиций ведения огня, чтобы избежать ударов ВСУ, сообщил журналистам командир реактивной батареи с позывным "Урал". "Работаем всегда с новых позиций, меняем их каждый раз, чтобы не попасть под ответный удар. Боекомплект "Торнадо" в 40 ракет дает возможность вести огонь по врагу с разных точек, не теряя времени на дозарядку. В день расчеты могут сменить огневую позицию порядка 20 раз. Для оперативности работаем прямо с асфальтированных дорог", - рассказал офицер. Он пояснил, что БПЛА противника постоянно охотятся на российские РСЗО, а иногда приходится работать по целям, находясь под наблюдением украинских беспилотников с момента перевода системы в боевое положение. "Ежедневно уничтожаем боевую технику ВСУ, в том числе натовскую: танки, самоходную артиллерию, буксируемые орудия советского производства Д-20, Д-30, натовские гаубицы М-777, FH-70 и другое вооружение", - добавил "Урал". Артиллерийские расчеты также наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям, местам хранения боеприпасов и ГСМ противника на удалении до 40 километров.

https://ria.ru/20231214/tornado-1915670823.html

https://ria.ru/20230520/tornado-g-1873065208.html

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запорожская область, вооруженные силы украины