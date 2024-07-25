https://ria.ru/20240725/tesla-1961870646.html

Украинцы используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества

Украинцы используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества - РИА Новости, 25.07.2024

Украинцы используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества

Граждане Украины на фоне серьезных проблем с электричеством начали извлекать аккумуляторы из автомобилей Tesla, чтобы использовать их для электроснабжения домов РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:37

2024-07-25T09:37

2024-07-25T10:26

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане Украины на фоне серьезных проблем с электричеством начали извлекать аккумуляторы из автомобилей Tesla, чтобы использовать их для электроснабжения домов и предприятий, пишет газета Financial Times. "В крошечном гараже на окраине Киева группа механиков корпела над корпусом разбитой старой Tesla, разбирая ее на части. Но вместо того чтобы пытаться починить машину, мужчины были заняты извлечением ее аккумулятора, надеясь использовать его для питания местных предприятий и домов", - говорится в сообщении. Как пишет издание, такая работа, в результате которой одна списанная Tesla может превратиться более чем в десяток домашних аккумуляторных систем, стала одним из бесчисленных способов, которыми украинские предприятия реагируют на регулярные отключения электроэнергии. По данным Financial Times, украинский бизнесмен Александр Бентса, который в течение многих лет скупал разбитые Tesla на аукционах, переправлял их на Украину, где механики чинили автомобили и затем перепродавали. Однако, когда в стране начались проблемы с электроэнергией, он, как сообщается, нашел электриков, способных из одного аккумулятора Tesla сделать несколько перезаряжаемых систем. Каждая произведенная таким образом система имеет мощность 5 киловатт-час, что достаточно для работы освещения и электрооборудования в обычной квартире в течение 10 часов. Большинство часть клиентов - гражданские лица. По словам бизнесмена, за последние два месяца спрос вырос почти с нуля "до заоблачных высот", и, как ожидается, будет расти с приближением зимы. Отец бизнесмена, пишет издание, подключил весь свой дом в пригороде Киева напрямую к Tesla, припаркованной во дворе. "Вы можете питать целый дом на этой энергии в течение недели", - сказал Бентса. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, tesla motors, дтэк