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Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине - РИА Новости, 25.07.2024
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01:03 25.07.2024 (обновлено: 02:25 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/terakt-1961843711.html
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине - РИА Новости, 25.07.2024
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине
Михаил Дарий, обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево", хотел обучаться в академии разведки Украины, следует из материалов дела,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T01:03
2024-07-25T02:25
шереметьево (аэропорт)
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происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Михаил Дарий, обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево", хотел обучаться в академии разведки Украины, следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем во Втором западном окружном военном суде.&quot;В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины&quot;, — следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.По данным следствия, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, фигурантам дела вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дария также обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Обвинение запросило 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову.
https://ria.ru/20240725/terakt-1961841292.html
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шереметьево (аэропорт), украина, россия, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Украина, Россия, Происшествия
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине

Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Михаил Дарий, обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево", хотел обучаться в академии разведки Украины, следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем во Втором западном окружном военном суде.
«

"В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины", — следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Обвиняемые в планах теракта в "Шереметьево" призывали в Сети к экстремизму
00:21
По данным следствия, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, фигурантам дела вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дария также обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Обвинение запросило 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову.
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджони Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства
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