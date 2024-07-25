https://ria.ru/20240725/terakt-1961843711.html

Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине

Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине - РИА Новости, 25.07.2024

Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине

Михаил Дарий, обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево", хотел обучаться в академии разведки Украины, следует из материалов дела,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T01:03

2024-07-25T01:03

2024-07-25T02:25

шереметьево (аэропорт)

украина

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происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Михаил Дарий, обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево", хотел обучаться в академии разведки Украины, следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем во Втором западном окружном военном суде."В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины", — следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.По данным следствия, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, фигурантам дела вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дария также обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Обвинение запросило 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову.

https://ria.ru/20240725/terakt-1961841292.html

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шереметьево (аэропорт), украина, россия, происшествия