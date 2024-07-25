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ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 25.07.2024 (обновлено: 14:15 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/svo-1961935855.html
ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ
ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные уничтожили пункт базирования украинских безэкипажных катеров, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:23
2024-07-25T14:15
россия
специальная военная операция на украине
технологии
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт базирования украинских безэкипажных катеров, сообщило Минобороны."Кроме того, нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах", — добавили в ведомстве.Также уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и до пяти БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Системы ПВО за сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 52 украинских дрона, 26 из которых перехватили вне зоны спецоперации.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240725/minoborony-1961935605.html
https://ria.ru/20240725/svo-1961934848.html
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россия, технологии, сша, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили пункт базирования морских дронов ВСУ и 5 БМП Bradley

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт базирования украинских безэкипажных катеров, сообщило Минобороны.
«
"Кроме того, нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах", — добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и до пяти БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой.
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
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Системы ПВО за сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 52 украинских дрона, 26 из которых перехватили вне зоны спецоперации.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТехнологииСШАВооруженные силы Украины
 
 
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