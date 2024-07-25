https://ria.ru/20240725/svo-1961935855.html

ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ

ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

ВС России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные уничтожили пункт базирования украинских безэкипажных катеров, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:23

2024-07-25T13:23

2024-07-25T14:15

россия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт базирования украинских безэкипажных катеров, сообщило Минобороны."Кроме того, нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах", — добавили в ведомстве.Также уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и до пяти БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Системы ПВО за сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 52 украинских дрона, 26 из которых перехватили вне зоны спецоперации.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240725/minoborony-1961935605.html

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россия, технологии, сша, вооруженные силы украины