https://ria.ru/20240725/svo-1961935227.html

Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ и танк

Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ и танк - РИА Новости, 25.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ и танк

Подразделения российской группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:22

2024-07-25T13:22

2024-07-25T13:32

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 125 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 123 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Нескучное и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 125 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм гаубицу Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

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россия, вооруженные силы украины, в мире