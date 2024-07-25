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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
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13:21 25.07.2024 (обновлено: 13:24 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/svo-1961934848.html
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:21
2024-07-25T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
торецк
мт-12 "рапира"
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новоселовка Первая, Михайловка и Калиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства СШA, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 100-мм пушку МТ-12 "Рапира".
https://ria.ru/20240725/minoborony-1961934407.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк, мт-12 "рапира", в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк, МТ-12 "Рапира", В мире
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

МО: бойцы "Центра" отразили 7 контратак, уничтожили до 410 солдат ВСУ и 2 танка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новоселовка Первая, Михайловка и Калиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства СШA, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 100-мм пушку МТ-12 "Рапира".
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТорецкМТ-12 "Рапира"В мире
 
 
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