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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:21

2024-07-25T13:21

2024-07-25T13:24

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безопасность

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вооруженные силы украины

торецк

мт-12 "рапира"

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новоселовка Первая, Михайловка и Калиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства СШA, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 100-мм пушку МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20240725/minoborony-1961934407.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк, мт-12 "рапира", в мире