https://ria.ru/20240725/suek-1962004868.html

СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"

СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад" - РИА Новости, 25.07.2024

СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"

Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:29

2024-07-25T17:29

2024-07-25T17:29

новости суэк

россия

александр новак

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает компания. Премия вручается за вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Ее организатор - АНО "Национальные проекты". Председатель Экспертного совета премии - вице-премьер РФ Александр Новак. Среди победителей премии также такие компании как ПАО "Сбербанк", ПАО "ВымпелКом", ПАО АФК "Система", МКХ "ЕвроХим". Всего на участие в премии поступило 632 заявки, экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 участниками. Как отмечается в сообщении, СУЭК в 2021 году одной из первых российских компаний получила статус "Партнер национальных проектов" и неоднократно становилась лауреатом премии "Наш вклад". "Для СУЭК национальные проекты – важный ориентир результативности масштабной работы компании по комплексному повышению качества жизни на территориях, где расположены ее предприятия, вклад компании в решение наиболее важных и актуальных для страны социальных вопросов", - указали в компании.

https://ria.ru/20240718/krasnoyarsk-1960469691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр новак, сибирская угольная энергетическая компания