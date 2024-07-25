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СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад" - РИА Новости, 25.07.2024
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17:29 25.07.2024
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СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад" - РИА Новости, 25.07.2024
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"
Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:29
2024-07-25T17:29
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александр новак
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает компания. Премия вручается за вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Ее организатор - АНО "Национальные проекты". Председатель Экспертного совета премии - вице-премьер РФ Александр Новак. Среди победителей премии также такие компании как ПАО "Сбербанк", ПАО "ВымпелКом", ПАО АФК "Система", МКХ "ЕвроХим". Всего на участие в премии поступило 632 заявки, экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 участниками. Как отмечается в сообщении, СУЭК в 2021 году одной из первых российских компаний получила статус "Партнер национальных проектов" и неоднократно становилась лауреатом премии "Наш вклад". "Для СУЭК национальные проекты – важный ориентир результативности масштабной работы компании по комплексному повышению качества жизни на территориях, где расположены ее предприятия, вклад компании в решение наиболее важных и актуальных для страны социальных вопросов", - указали в компании.
https://ria.ru/20240718/krasnoyarsk-1960469691.html
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Новости СУЭК, Россия, Александр Новак, Сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК

СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"

© Фото : Пресс-служба АО "СУЭК" Присуждение премии "Наш вклад" проекту АО СУЭК
Присуждение премии Наш вклад проекту АО СУЭК - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Пресс-служба АО "СУЭК"
Присуждение премии "Наш вклад" проекту АО СУЭК
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает компания.
Премия вручается за вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Ее организатор - АНО "Национальные проекты". Председатель Экспертного совета премии - вице-премьер РФ Александр Новак.
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Среди победителей премии также такие компании как ПАО "Сбербанк", ПАО "ВымпелКом", ПАО АФК "Система", МКХ "ЕвроХим". Всего на участие в премии поступило 632 заявки, экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 участниками.
Как отмечается в сообщении, СУЭК в 2021 году одной из первых российских компаний получила статус "Партнер национальных проектов" и неоднократно становилась лауреатом премии "Наш вклад".
"Для СУЭК национальные проекты – важный ориентир результативности масштабной работы компании по комплексному повышению качества жизни на территориях, где расположены ее предприятия, вклад компании в решение наиболее важных и актуальных для страны социальных вопросов", - указали в компании.
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Новости СУЭКРоссияАлександр НовакСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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