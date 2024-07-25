https://ria.ru/20240725/suek-1962004868.html
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад" - РИА Новости, 25.07.2024
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"
Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:29
2024-07-25T17:29
2024-07-25T17:29
новости суэк
россия
александр новак
сибирская угольная энергетическая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962003259_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_7b240c20d5f56093c9b569e12413655a.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает компания. Премия вручается за вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Ее организатор - АНО "Национальные проекты". Председатель Экспертного совета премии - вице-премьер РФ Александр Новак. Среди победителей премии также такие компании как ПАО "Сбербанк", ПАО "ВымпелКом", ПАО АФК "Система", МКХ "ЕвроХим". Всего на участие в премии поступило 632 заявки, экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 участниками. Как отмечается в сообщении, СУЭК в 2021 году одной из первых российских компаний получила статус "Партнер национальных проектов" и неоднократно становилась лауреатом премии "Наш вклад". "Для СУЭК национальные проекты – важный ориентир результативности масштабной работы компании по комплексному повышению качества жизни на территориях, где расположены ее предприятия, вклад компании в решение наиболее важных и актуальных для страны социальных вопросов", - указали в компании.
https://ria.ru/20240718/krasnoyarsk-1960469691.html
https://ria.ru/20240705/delegatsija-1957621222.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962003259_0:0:1183:887_1920x0_80_0_0_48d6d16fd0e65b71414012459e9e625d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Россия, Александр Новак, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") вошла в тройку лидеров Национальной премии "Наш вклад" в категории "Крупный бизнес. Регионы", сообщает компания.
Премия вручается за вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Ее организатор - АНО "Национальные проекты". Председатель Экспертного совета премии - вице-премьер РФ Александр Новак
.
Среди победителей премии также такие компании как ПАО "Сбербанк", ПАО "ВымпелКом", ПАО АФК "Система", МКХ "ЕвроХим". Всего на участие в премии поступило 632 заявки, экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 участниками.
Как отмечается в сообщении, СУЭК в 2021 году одной из первых российских компаний получила статус "Партнер национальных проектов" и неоднократно становилась лауреатом премии "Наш вклад".
"Для СУЭК национальные проекты – важный ориентир результативности масштабной работы компании по комплексному повышению качества жизни на территориях, где расположены ее предприятия, вклад компании в решение наиболее важных и актуальных для страны социальных вопросов", - указали в компании.