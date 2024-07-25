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Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды - РИА Новости, 25.07.2024
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11:30 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/sudno-1961895929.html
Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды
Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды - РИА Новости, 25.07.2024
Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды
Операция по поиску четырех пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia приостановлена из-за погодных условий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:30
2024-07-25T11:30
в мире
фолклендские острова
мария захарова
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Операция по поиску четырех пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia приостановлена из-за погодных условий, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. "Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий", - сказал собеседник агентства. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE. Спасенные с затонувшего судна у Фолклендских островов Argos Georgia, среди которых четверо россиян, находятся в Стэнли на Фолклендах, сообщил Эрвик."Четырнадцать членов экипажа живы, они находятся в Стэнли, девять человек погибли и четверо пропали без вести… Они были осмотрены (врачом – ред.), один человек в больнице, остальные размещены в отеле", - сказал собеседник агентства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961695445.html
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60
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в мире, фолклендские острова, мария захарова
В мире, Фолклендские острова, Мария Захарова
Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды

Поиск пропавших с затонувшего судна Argos Georgia приостановили из-за погоды

© Фото : Argos FroyanesСудно Argos Georgia
Судно Argos Georgia - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Argos Froyanes
Судно Argos Georgia. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Операция по поиску четырех пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia приостановлена из-за погодных условий, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий", - сказал собеседник агентства.
Судно Argos Georgia - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи
24 июля, 13:33
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE.
Спасенные с затонувшего судна у Фолклендских островов Argos Georgia, среди которых четверо россиян, находятся в Стэнли на Фолклендах, сообщил Эрвик.
"Четырнадцать членов экипажа живы, они находятся в Стэнли, девять человек погибли и четверо пропали без вести… Они были осмотрены (врачом – ред.), один человек в больнице, остальные размещены в отеле", - сказал собеседник агентства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
Исследовательское судно Григорий Михеев в Архангельске, на котором произошло задымление - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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В миреФолклендские островаМария Захарова
 
 
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