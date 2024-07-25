https://ria.ru/20240725/sudno-1961895929.html

Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды

Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды - РИА Новости, 25.07.2024

Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановили из-за погоды

Операция по поиску четырех пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia приостановлена из-за погодных условий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:30

2024-07-25T11:30

2024-07-25T11:30

в мире

фолклендские острова

мария захарова

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Операция по поиску четырех пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia приостановлена из-за погодных условий, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. "Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий", - сказал собеседник агентства. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE. Спасенные с затонувшего судна у Фолклендских островов Argos Georgia, среди которых четверо россиян, находятся в Стэнли на Фолклендах, сообщил Эрвик."Четырнадцать членов экипажа живы, они находятся в Стэнли, девять человек погибли и четверо пропали без вести… Они были осмотрены (врачом – ред.), один человек в больнице, остальные размещены в отеле", - сказал собеседник агентства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.

https://ria.ru/20240724/sudno-1961695445.html

https://ria.ru/20240724/sudno-1961789432.html

фолклендские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, фолклендские острова, мария захарова