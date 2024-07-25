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Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля - РИА Новости, 25.07.2024
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20:28 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/sud-1962038154.html
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля - РИА Новости, 25.07.2024
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля
Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в 3 миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:28
2024-07-25T20:28
происшествия
москва
россия
челябинская область
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михаил юревич
московский городской суд
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в 3 миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание назначено на 30 июля, 17.00", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд в августе 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь в розыске. Бутакову приговорили к условному сроку. В декабре прошлого года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который по итогам предварительного слушания передал его в Тверской райсуд. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Юревич тоже сбежал от следствия.
https://ria.ru/20240705/sud-1957620286.html
https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html
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происшествия, москва, россия, челябинская область, вадим белоусов, михаил юревич, московский городской суд, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Челябинская область, Вадим Белоусов, Михаил Юревич, Московский городской суд, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля

Суд 30 июля рассмотрит дело экс-депутата Госдумы Белоусова и его тещи Бутаковой

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВадим Белоусов
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вадим Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в 3 миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительное слушание назначено на 30 июля, 17.00", - рассказал собеседник агентства.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Суд оставил в силе решение о передачи в доход государства имущества "Макфы"
5 июля, 12:27
Мосгорсуд в августе 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь в розыске. Бутакову приговорили к условному сроку.
В декабре прошлого года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который по итогам предварительного слушания передал его в Тверской райсуд.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Юревич тоже сбежал от следствия.
Экс-депутат Государственной думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову за взяточничество
27 декабря 2023, 17:07
 
ПроисшествияМоскваРоссияЧелябинская областьВадим БелоусовМихаил ЮревичМосковский городской судГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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