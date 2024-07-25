https://ria.ru/20240725/sud-1962038154.html
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля - РИА Новости, 25.07.2024
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля
Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в 3 миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:28
2024-07-25T20:28
2024-07-25T20:28
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вадим белоусов
михаил юревич
московский городской суд
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в 3 миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание назначено на 30 июля, 17.00", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд в августе 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь в розыске. Бутакову приговорили к условному сроку. В декабре прошлого года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который по итогам предварительного слушания передал его в Тверской райсуд. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Юревич тоже сбежал от следствия.
https://ria.ru/20240705/sud-1957620286.html
https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, челябинская область, вадим белоусов, михаил юревич, московский городской суд, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Челябинская область, Вадим Белоусов, Михаил Юревич, Московский городской суд, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля
Суд 30 июля рассмотрит дело экс-депутата Госдумы Белоусова и его тещи Бутаковой