https://ria.ru/20240725/sud-1962038154.html

Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля

Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля - РИА Новости, 25.07.2024

Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля

Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в 3 миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:28

2024-07-25T20:28

2024-07-25T20:28

происшествия

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россия

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вадим белоусов

михаил юревич

московский городской суд

госдума рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в 3 миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание назначено на 30 июля, 17.00", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд в августе 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь в розыске. Бутакову приговорили к условному сроку. В декабре прошлого года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который по итогам предварительного слушания передал его в Тверской райсуд. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Юревич тоже сбежал от следствия.

https://ria.ru/20240705/sud-1957620286.html

https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, челябинская область, вадим белоусов, михаил юревич, московский городской суд, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)