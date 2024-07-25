https://ria.ru/20240725/sud-1962037637.html
Суд продлил арест обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью
Суд продлил арест обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью - РИА Новости, 25.07.2024
Суд продлил арест обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью
Басманный суд Москвы продлил арест Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью, которому украинские спецслужбы обещали 15 тысяч долларов... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:23
2024-07-25T20:23
2024-07-25T20:23
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью, которому украинские спецслужбы обещали 15 тысяч долларов за совершение преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Сидики Руслану Касимовичу на два месяца 25 суток, то есть до 24 октября 2024 года", - огласил решение судья. Заседание проходило в закрытом от СМИ и публики режиме по просьбе следователя в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Журналистов пустили только на оглашение решения. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил". Сидики предъявлено обвинение в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
https://ria.ru/20231201/sk-1913081331.html
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961017179.html
https://ria.ru/20231202/arest-1913338278.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия, италия, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога, рязань
Происшествия, Рязанская область, Россия, Италия, Октябрьская железная дорога, Приволжская железная дорога, Рязань
Суд продлил арест обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью
Суд продлил арест обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью по заказу Украины
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью, которому украинские спецслужбы обещали 15 тысяч долларов за совершение преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Сидики Руслану Касимовичу на два месяца 25 суток, то есть до 24 октября 2024 года", - огласил решение судья.
Заседание проходило в закрытом от СМИ и публики режиме по просьбе следователя в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Журналистов пустили только на оглашение решения.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил".
Сидики предъявлено обвинение в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области
с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги
до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги
повреждены 15 вагонов.
Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России
и Италии
. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины
, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии
при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.
В СК
РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.