https://ria.ru/20240725/sud-1962003482.html
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову - РИА Новости, 25.07.2024
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову
Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:24
2024-07-25T17:24
2024-07-25T17:44
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
россия
сергей бородин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 7 августа, 12.00", - рассказал собеседник агентства.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия, сергей бородин
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Россия, Сергей Бородин
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову
Суд рассмотрит жалобу на продление срока ареста Тимуру Иванову 7 августа