https://ria.ru/20240725/sud-1962003482.html

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову - РИА Новости, 25.07.2024

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на продление срока ареста Иванову

Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:24

2024-07-25T17:24

2024-07-25T17:44

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

россия

сергей бородин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284675_0:153:2957:1816_1920x0_80_0_0_e5c87720e57cf1f2c2ee98857b8490ab.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 7 августа, 12.00", - рассказал собеседник агентства.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия, сергей бородин