https://ria.ru/20240725/sud-1961936877.html
В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве ребенка в приемной семье
В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве ребенка в приемной семье - РИА Новости, 25.07.2024
В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве ребенка в приемной семье
Свердловская прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовные дела о резонансном убийстве шестилетнего мальчика в приемной семье в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:31
2024-07-25T13:31
2024-07-25T13:31
происшествия
екатеринбург
александр наумов
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовные дела о резонансном убийстве шестилетнего мальчика в приемной семье в Екатеринбурге, сообщило надзорное ведомство. По данным следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2022 года жительница уральской столицы Вероника Наумова, испытывая к ребенку личную неприязнь "в связи с его национальной принадлежностью", избивала мальчика и с особой жестокостью применяла к нему пытки. Кроме того, опекун не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и посещать школу. Как добавили в прокуратуре, женщина вовлекла в издевательства над мальчиком племянника своего мужа и другую подопечную. В декабре 2022 года Наумова, по информации ведомства, связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила ребенка в ванне. Умолчав о гибели ребенка, опекун с января по июнь 2023 года незаконно получила на него социальные выплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Женщина и 21-летний родственник ее мужа в зависимости от роли в инкриминируемых деяниях обвиняются в убийстве малолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, истязании, незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и мошенничестве при получении выплат. Помимо этого установлено, что исполняющая обязанности заведующего детским садом в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в территориальное управление соцполитики, органы системы профилактики и правоохранителям. Более того, она представила в полицию сведения о не выявлении фактов травмирования воспитанников дошкольного учреждения, умолчав о том, что мальчик в течение 201 дня без уважительной причины не посещает детсад. Женщине предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. "Уголовные дела после вручения обвиняемым обвинительных заключений будут направлены для рассмотрения по существу: в отношении опекуна и юноши в Свердловский областной суд, в отношении и.о. заведующего детского сада – в Чкаловский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтёров. Трое суток спустя тело ребёнка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. В Екатеринбургском гарнизонном военном суд также началось рассмотрение дела Александра Наумова – сержанта и мужа опекунши, которого также обвиняют в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Суд из-за сведений о детях закрыл процесс от прессы, но после первого заседания подсудимый сказал журналистам, что не признает своей вины.
https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html
https://ria.ru/20240715/sud-1959762355.html
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происшествия, екатеринбург, александр наумов, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Александр Наумов, Свердловский областной суд
В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве ребенка в приемной семье
На Урале рассмотрят дело об убийстве шестилетнего мальчика в приемной семье
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовные дела о резонансном убийстве шестилетнего мальчика в приемной семье в Екатеринбурге, сообщило надзорное ведомство.
По данным следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2022 года жительница уральской столицы Вероника Наумова, испытывая к ребенку личную неприязнь "в связи с его национальной принадлежностью", избивала мальчика и с особой жестокостью применяла к нему пытки. Кроме того, опекун не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и посещать школу.
Как добавили в прокуратуре, женщина вовлекла в издевательства над мальчиком племянника своего мужа и другую подопечную.
В декабре 2022 года Наумова, по информации ведомства, связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила ребенка в ванне. Умолчав о гибели ребенка, опекун с января по июнь 2023 года незаконно получила на него социальные выплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей.
Женщина и 21-летний родственник ее мужа в зависимости от роли в инкриминируемых деяниях обвиняются в убийстве малолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, истязании, незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и мошенничестве при получении выплат.
Помимо этого установлено, что исполняющая обязанности заведующего детским садом в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в территориальное управление соцполитики, органы системы профилактики и правоохранителям. Более того, она представила в полицию сведения о не выявлении фактов травмирования воспитанников дошкольного учреждения, умолчав о том, что мальчик в течение 201 дня без уважительной причины не посещает детсад. Женщине предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
"Уголовные дела после вручения обвиняемым обвинительных заключений будут направлены для рассмотрения по существу: в отношении опекуна и юноши в Свердловский областной суд
, в отношении и.о. заведующего детского сада – в Чкаловский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтёров. Трое суток спустя тело ребёнка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание.
В Екатеринбургском гарнизонном военном суд также началось рассмотрение дела Александра Наумова
– сержанта и мужа опекунши, которого также обвиняют в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Суд из-за сведений о детях закрыл процесс от прессы, но после первого заседания подсудимый сказал журналистам, что не признает своей вины.