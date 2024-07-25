https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html

Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*

Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 25.07.2024

Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*

Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника и постановил выдворить его из страны за пропаганду в парке нетрадиционных сексуальных отношений,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:37

2024-07-25T12:37

2024-07-25T12:45

происшествия

жилищник

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника и постановил выдворить его из страны за пропаганду в парке нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином", - сказано в документе.Отмечается, что Абдикалыков, работающий дворником в ГБУ "Жилищник", вину признал, при этом пояснил, что "спал около пруда в парке". "Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - такое решение, согласно документу, приняла судья. Суд также арестовал на 15 суток второго привлекаемого к административной ответственности по фамилии Антонов. Он признал вину и в свою защиту пояснил, что "оказывал помощь мужчине".* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20240331/arest-1936945150.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилищник, москва