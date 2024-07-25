https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html
Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*
Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 25.07.2024
Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*
Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника и постановил выдворить его из страны за пропаганду в парке нетрадиционных сексуальных отношений,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:37
2024-07-25T12:37
2024-07-25T12:45
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника и постановил выдворить его из страны за пропаганду в парке нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином", - сказано в документе.Отмечается, что Абдикалыков, работающий дворником в ГБУ "Жилищник", вину признал, при этом пояснил, что "спал около пруда в парке". "Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - такое решение, согласно документу, приняла судья. Суд также арестовал на 15 суток второго привлекаемого к административной ответственности по фамилии Антонов. Он признал вину и в свою защиту пояснил, что "оказывал помощь мужчине".* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
https://ria.ru/20240331/arest-1936945150.html
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происшествия, жилищник, москва
Происшествия, Жилищник, Москва
Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*
Московского дворника выдворят за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника и постановил выдворить его из страны за пропаганду в парке нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином", - сказано в документе.
Отмечается, что Абдикалыков, работающий дворником в ГБУ "Жилищник
", вину признал, при этом пояснил, что "спал около пруда в парке".
"Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - такое решение, согласно документу, приняла судья.
Суд также арестовал на 15 суток второго привлекаемого к административной ответственности по фамилии Антонов. Он признал вину и в свою защиту пояснил, что "оказывал помощь мужчине".
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.