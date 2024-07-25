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Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР - РИА Новости, 25.07.2024
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11:13 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/sud-1961892849.html
Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР
Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР - РИА Новости, 25.07.2024
Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР
Липецкий областной суд удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:13
2024-07-25T11:13
липецкая область
игорь краснов
липецкий областной суд
ссср
россия
происшествия
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ТУЛА, 25 июл – РИА Новости. Липецкий областной суд удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона.Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 16 июля этого года. Видеотрансляция заседания велась в соцсети "ВКонтакте" на странице "Липецк | Новости ТРК Липецкое время"."Заявление прокурора Липецкой области удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов на территории Липецкой области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала… от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья.В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 4 тысячи человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.
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липецкая область, игорь краснов, липецкий областной суд, ссср, россия, происшествия
Липецкая область, Игорь Краснов, Липецкий областной суд, СССР, Россия, Происшествия
Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР

Липецкий облсуд признал действия немецких захватчиков в годы войны геноцидом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТУЛА, 25 июл – РИА Новости. Липецкий областной суд удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона.
Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 16 июля этого года. Видеотрансляция заседания велась в соцсети "ВКонтакте" на странице "Липецк | Новости ТРК Липецкое время".
«
"Заявление прокурора Липецкой области удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов на территории Липецкой области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала… от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья.
В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 4 тысячи человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.
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Липецкая областьИгорь КрасновЛипецкий областной судСССРРоссияПроисшествия
 
 
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