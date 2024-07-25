Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР
Липецкий облсуд признал действия немецких захватчиков в годы войны геноцидом
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ТУЛА, 25 июл – РИА Новости. Липецкий областной суд удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона.
Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 16 июля этого года. Видеотрансляция заседания велась в соцсети "ВКонтакте" на странице "Липецк | Новости ТРК Липецкое время".
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"Заявление прокурора Липецкой области удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов на территории Липецкой области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала… от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья.
В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 4 тысячи человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.
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