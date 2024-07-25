https://ria.ru/20240725/sud-1961892849.html

Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР

Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР - РИА Новости, 25.07.2024

Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР

Липецкий областной суд удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:13

2024-07-25T11:13

2024-07-25T11:13

липецкая область

игорь краснов

липецкий областной суд

ссср

россия

происшествия

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ТУЛА, 25 июл – РИА Новости. Липецкий областной суд удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона.Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 16 июля этого года. Видеотрансляция заседания велась в соцсети "ВКонтакте" на странице "Липецк | Новости ТРК Липецкое время"."Заявление прокурора Липецкой области удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов на территории Липецкой области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала… от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья.В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 4 тысячи человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.

https://ria.ru/20230927/zverstva-1899048740.html

липецкая область

ссср

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липецкая область, игорь краснов, липецкий областной суд, ссср, россия, происшествия