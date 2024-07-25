https://ria.ru/20240725/starliner-1962041309.html

НАСА и Boeing продолжают попытки разобраться в проблемах Starliner

НАСА и Boeing продолжают попытки разобраться в проблемах Starliner - РИА Новости, 25.07.2024

НАСА и Boeing продолжают попытки разобраться в проблемах Starliner

Специалисты НАСА и Boeing продолжают попытки разобраться в проблемах, выявленных при полете новейшего корабля Starliner на Международную космическую станцию... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:52

2024-07-25T20:52

2024-07-25T20:52

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земля

барри уилмор

наса

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Специалисты НАСА и Boeing продолжают попытки разобраться в проблемах, выявленных при полете новейшего корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС), дата его возвращения на Землю все еще не называется, сообщил на брифинге в четверг руководитель пилотируемой программы НАСА Стив Стич. "У нас пока нет никаких больших объявлений насчет даты возвращения, у нас большой прогресс, но пока мы не полностью готовы это сделать", - сказал представитель НАСА. Он сообщил, что в течение двух недель НАСА и Boeing проводят наземные испытания двигателей корабля Starliner - аналогичного тому, что находится на орбите, чтобы устранить предполагаемые неполадки. "Мы разобрали его в лабораторных условиях и мы очень внимательно изучаем его, прежде всего топливный клапан и клапан окислителя", - добавил он. Помимо этого, по его словам, специалисты "пытаются разобраться в проблеме утечки гелия". Он рассказал, что с этой целью инженеры НАСА и компании изучают находящийся на Земле аналог сервисного модуля Starliner. Ранее НАСА несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которых на Международную космическую станцию впервые доставил новый космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing. По данным СМИ, на корабле фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. Как сообщил Стич, специалисты получили разрешение на формальное продление срока работы аккумулятора космического корабля, который определяет допустимую длительность его пребывания на орбите. Изначально этот срок был ограничен 45 днями, сейчас он продлен вдвое, сообщил представитель НАСА. "Мы удвоили это время до 90 дней и, если понадобится, мы может оставаться (на МКС - ред.) до начала сентября", - сообщил он. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели.

https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html

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космос - риа наука, земля, барри уилмор, наса