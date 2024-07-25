СМИ: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле не нашли взрывчатку
Sabah: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле отсутствует взрывчатка
Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео
Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео
СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Взрывчатка отсутствует на обнаруженном у берегов Стамбула подозрительном гидроцикле, он скорее всего использовался для нелегальной миграции, сообщила газета Sabah.
Ранее турецкие СМИ писали, что обнаруженный у берегов Стамбула, предположительно, украинский гидроцикл, мог содержать взрывчатку. Руководство провинции Стамбул позже сообщило, что гидроцикл неустановленного происхождения принесло к берегам провинции с севера Черного моря.
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"Прокуратура района Чаталджа проводит проверку в связи с инцидентом и установила, что на гидроцикле отсутствует какое-либо вооружение. Вероятнее всего гидроцикл использовался для нелегальной миграции", - сообщила газета.
Турция с июля на полгода возглавила рабочую группу трех стран по разминированию в Черном море. В конце июня турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у турецкого города Эрегли.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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