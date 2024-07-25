Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле не нашли взрывчатку - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/stambul-1962045217.html
СМИ: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле не нашли взрывчатку
СМИ: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле не нашли взрывчатку - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле не нашли взрывчатку
Взрывчатка отсутствует на обнаруженном у берегов Стамбула подозрительном гидроцикле, он скорее всего использовался для нелегальной миграции, сообщила газета... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:31
2024-07-25T21:31
в мире
черное море
турция
стамбул
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961983059_0:300:543:605_1920x0_80_0_0_54f72cbd3be75f79c1b84af741cf114b.jpg
СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Взрывчатка отсутствует на обнаруженном у берегов Стамбула подозрительном гидроцикле, он скорее всего использовался для нелегальной миграции, сообщила газета Sabah. Ранее турецкие СМИ писали, что обнаруженный у берегов Стамбула, предположительно, украинский гидроцикл, мог содержать взрывчатку. Руководство провинции Стамбул позже сообщило, что гидроцикл неустановленного происхождения принесло к берегам провинции с севера Черного моря. "Прокуратура района Чаталджа проводит проверку в связи с инцидентом и установила, что на гидроцикле отсутствует какое-либо вооружение. Вероятнее всего гидроцикл использовался для нелегальной миграции", - сообщила газета. Турция с июля на полгода возглавила рабочую группу трех стран по разминированию в Черном море. В конце июня турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у турецкого города Эрегли. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20240725/turtsija-1961861804.html
https://ria.ru/20240722/armeniya-1961296440.html
черное море
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961983059_0:249:543:656_1920x0_80_0_0_f658fa89ff691912b221014729395362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, турция, стамбул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Черное море, Турция, Стамбул, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле не нашли взрывчатку

Sabah: на обнаруженном у берегов Стамбула гидроцикле отсутствует взрывчатка

Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео
Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Начиненный взрывчаткой гидроцикл у берегов Стамбула. Кадр видео
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Взрывчатка отсутствует на обнаруженном у берегов Стамбула подозрительном гидроцикле, он скорее всего использовался для нелегальной миграции, сообщила газета Sabah.
Ранее турецкие СМИ писали, что обнаруженный у берегов Стамбула, предположительно, украинский гидроцикл, мог содержать взрывчатку. Руководство провинции Стамбул позже сообщило, что гидроцикл неустановленного происхождения принесло к берегам провинции с севера Черного моря.
Татьяна Озолина - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Тело погибшей в ДТП в Турции байкерши отправили в Россию, пишут СМИ
Вчера, 08:52
«
"Прокуратура района Чаталджа проводит проверку в связи с инцидентом и установила, что на гидроцикле отсутствует какое-либо вооружение. Вероятнее всего гидроцикл использовался для нелегальной миграции", - сообщила газета.
Турция с июля на полгода возглавила рабочую группу трех стран по разминированию в Черном море. В конце июня турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у турецкого города Эрегли.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Турции заявили о коварном плане США против России
22 июля, 18:15
 
В миреЧерное мореТурцияСтамбулФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала