https://ria.ru/20240725/stambul-1962018582.html

В Турции рассказали, откуда приплыл, предположительно, украинский гидроцикл

В Турции рассказали, откуда приплыл, предположительно, украинский гидроцикл - РИА Новости, 25.07.2024

В Турции рассказали, откуда приплыл, предположительно, украинский гидроцикл

Руководство провинции Стамбул сообщило, что начиненный взрывчаткой гидроцикл принесло к берегам провинции с севера Черного моря. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:30

2024-07-25T18:30

2024-07-25T19:16

в мире

черное море

турция

босфор

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961983059_0:300:543:605_1920x0_80_0_0_54f72cbd3be75f79c1b84af741cf114b.jpg

СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. Руководство провинции Стамбул сообщило, что начиненный взрывчаткой гидроцикл принесло к берегам провинции с севера Черного моря.Начиненный взрывчаткой, предположительно, украинский гидроцикл обнаружили в море у берегов Стамбула, военные осмотрят находку, сообщили ранее турецкие СМИ."Беспилотное морское средство передвижения пока неустановленного происхождения прибило к берегу района Чаталджа около 12:00 (время совпадает с мск). На место прибыли сотрудники Береговой охраны и жандармерии", — говорится в пресс-релизе.Позднее трехметровый гидроцикл, который, предположительно, принесло с севера Черного моря, безопасно извлекли саперы.Власти отметили, что "средство передвижения длиной в три метра и шириной в один метр, предположительно, принесло с севера Черного моря, гидроцикл безопасно извлечен саперами".Турция с июля на полгода возглавила рабочую группу трех стран по разминированию в Черном море. В конце июня местные саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у города Эрегли. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html

https://ria.ru/20230925/raketa-1898594476.html

черное море

турция

босфор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, турция, босфор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)