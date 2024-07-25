https://ria.ru/20240725/stambul-1962018582.html
В Турции рассказали, откуда приплыл, предположительно, украинский гидроцикл
В Турции рассказали, откуда приплыл, предположительно, украинский гидроцикл - РИА Новости, 25.07.2024
В Турции рассказали, откуда приплыл, предположительно, украинский гидроцикл
Руководство провинции Стамбул сообщило, что начиненный взрывчаткой гидроцикл принесло к берегам провинции с севера Черного моря. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:30
2024-07-25T18:30
2024-07-25T19:16
в мире
черное море
турция
босфор
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. Руководство провинции Стамбул сообщило, что начиненный взрывчаткой гидроцикл принесло к берегам провинции с севера Черного моря.Начиненный взрывчаткой, предположительно, украинский гидроцикл обнаружили в море у берегов Стамбула, военные осмотрят находку, сообщили ранее турецкие СМИ."Беспилотное морское средство передвижения пока неустановленного происхождения прибило к берегу района Чаталджа около 12:00 (время совпадает с мск). На место прибыли сотрудники Береговой охраны и жандармерии", — говорится в пресс-релизе.Позднее трехметровый гидроцикл, который, предположительно, принесло с севера Черного моря, безопасно извлекли саперы.Власти отметили, что "средство передвижения длиной в три метра и шириной в один метр, предположительно, принесло с севера Черного моря, гидроцикл безопасно извлечен саперами".Турция с июля на полгода возглавила рабочую группу трех стран по разминированию в Черном море. В конце июня местные саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у города Эрегли. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
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в мире, черное море, турция, босфор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Черное море, Турция, Босфор, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Турции рассказали, откуда приплыл, предположительно, украинский гидроцикл
Власти провинции Стамбул рассказали подробности о полном взрывчатки гидроцикле
СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. Руководство провинции Стамбул сообщило, что начиненный взрывчаткой гидроцикл принесло к берегам провинции с севера Черного моря.
Начиненный взрывчаткой, предположительно, украинский гидроцикл обнаружили в море у берегов Стамбула, военные осмотрят находку, сообщили ранее турецкие СМИ.
«
"Беспилотное морское средство передвижения пока неустановленного происхождения прибило к берегу района Чаталджа около 12:00 (время совпадает с мск). На место прибыли сотрудники Береговой охраны и жандармерии", — говорится в пресс-релизе.
Позднее трехметровый гидроцикл, который, предположительно, принесло с севера Черного моря, безопасно извлекли саперы.
Власти отметили, что "средство передвижения длиной в три метра и шириной в один метр, предположительно, принесло с севера Черного моря, гидроцикл безопасно извлечен саперами".
Турция с июля на полгода возглавила рабочую группу трех стран по разминированию в Черном море. В конце июня местные саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у города Эрегли.
ФСБ РФ
в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса
, Очаков, Черноморск
и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё
, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы
. Согласно договору, Анкара
имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.