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Избиратели в США не поддерживают план НАТО победить Россию, заявил эксперт

Избиратели в США не поддерживают план НАТО победить Россию, заявил эксперт - РИА Новости, 25.07.2024

Избиратели в США не поддерживают план НАТО победить Россию, заявил эксперт

Большинство американских избирателей не поддерживают план НАТО "победить Россию" военным путем при помощи посредника – Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:13

2024-07-25T08:13

2024-07-25T08:34

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июл – РИА Новости. Большинство американских избирателей не поддерживают план НАТО "победить Россию" военным путем при помощи посредника – Украины, сообщил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. "Большой раздел избирателей в США не поддерживает заявленный план глобального НАТО "победить Россию" военным путем – через ее посредника, которого вооружила НАТО, опустошенную Украину", – сказал Блэк агентству. При этом он отметил, что встреча "мужественного и мудрого" венгерского премьера Виктора Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом, произошедшая после визитов Орбана в Киев, Москву и Пекин, также может "оказать давление" на действующего президента Штатов Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис с целью заставить их отступить от текущей политики, угрожающей войной с Россией. Блэк при этом предположил, что последующие шесть месяцев могут стать самыми опасными, с которыми когда-либо сталкивалось человечество. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231208/zagovor-1914504837.html

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в мире, украина, россия, сша, ричард блэк, виктор орбан, дональд трамп, нато, оон