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Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 25.07.2024 (обновлено: 21:03 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/spetsoperatsiya-1962018793.html
Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams
Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 25.07.2024
Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams
Об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:33
2024-07-25T21:03
специальная военная операция на украине
россия
киевская область
шебекино
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Уничтожение очередного AbramsСовокупные потери украинских войск за сутки составили до 2025 человек, следует из сводки Минобороны. Российскими ударами уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров, а также до пяти БМП Bradley на площадке с иностранной военной техникой. Кроме того, в зоне ответственности группировки "Центр" уничтожен очередной американский танк Abrams. Ночные атаки и потери ВСУРоссийская ПВО ночью уничтожила четыре беспилотника над Курской областью, три над Белгородской и четыре над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. Также ночью в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Около 11.00 и около 14.00 были сбиты еще два дрона над Белгородской областью. Законодательный запрет на контакты с РоссиейМосква открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. он напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной. Удар "Искандерами" по бронетанковому заводуРасчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе 40 зарубежных инструкторов, видео удара предоставило Минобороны. Также, по данным ведомства, российский ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники. Шебекино после обстрелаОдин человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате обстрела повреждены два многоквартирных дома: в одном повреждены остекление и фасад, во втором - пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль. Поражение складов с ракетами под КиевомУдаром в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его словам, удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киевская область
шебекино
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Наталья Макарова
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4.7
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353
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Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове
Минобороны публикует видео удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове.
2024-07-25T18:33
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PT0M34S
"Отобьем Волчанск, пойдем на Белгород". Пленный ВСУ о разрешении грабить и насиловать в мирных городах
Вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ. "Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом".
2024-07-25T18:33
true
PT0M35S
Удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу
Российские военные нанесли удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники, сообщило Минобороны и опубликовало видео.
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россия, киевская область, шебекино, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, владимир зеленский, харьковский бронетанковый завод
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киевская область, Шебекино, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Владимир Зеленский, Харьковский бронетанковый завод
Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams

Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили Abrams, ПВО сбила 13 дронов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Уничтожение очередного Abrams

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2025 человек, следует из сводки Минобороны. Российскими ударами уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров, а также до пяти БМП Bradley на площадке с иностранной военной техникой. Кроме того, в зоне ответственности группировки "Центр" уничтожен очередной американский танк Abrams.

Ночные атаки и потери ВСУ

Российская ПВО ночью уничтожила четыре беспилотника над Курской областью, три над Белгородской и четыре над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. Также ночью в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Около 11.00 и около 14.00 были сбиты еще два дрона над Белгородской областью.

Законодательный запрет на контакты с Россией

Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. он напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной.

Удар "Искандерами" по бронетанковому заводу

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе 40 зарубежных инструкторов, видео удара предоставило Минобороны. Также, по данным ведомства, российский ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.

Шебекино после обстрела

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате обстрела повреждены два многоквартирных дома: в одном повреждены остекление и фасад, во втором - пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль.

Поражение складов с ракетами под Киевом

Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его словам, удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевская областьШебекиноДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВладимир ЗеленскийХарьковский бронетанковый завод
 
 
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