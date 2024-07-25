Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams
Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили Abrams, ПВО сбила 13 дронов
Подбитый танк Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Уничтожение очередного Abrams
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2025 человек, следует из сводки Минобороны. Российскими ударами уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров, а также до пяти БМП Bradley на площадке с иностранной военной техникой. Кроме того, в зоне ответственности группировки "Центр" уничтожен очередной американский танк Abrams.
Ночные атаки и потери ВСУ
Российская ПВО ночью уничтожила четыре беспилотника над Курской областью, три над Белгородской и четыре над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. Также ночью в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Около 11.00 и около 14.00 были сбиты еще два дрона над Белгородской областью.
Законодательный запрет на контакты с Россией
Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. он напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной.
Удар "Искандерами" по бронетанковому заводу
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе 40 зарубежных инструкторов, видео удара предоставило Минобороны. Также, по данным ведомства, российский ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.
Шебекино после обстрела
Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате обстрела повреждены два многоквартирных дома: в одном повреждены остекление и фасад, во втором - пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль.
Поражение складов с ракетами под Киевом
Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его словам, удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18