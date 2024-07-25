https://ria.ru/20240725/spetsoperatsiya-1962018793.html

Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams

Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 25.07.2024

Спецоперация, 25 июля: российские военные уничтожили еще один танк Abrams

Об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:33

2024-07-25T18:33

2024-07-25T21:03

специальная военная операция на украине

россия

киевская область

шебекино

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Уничтожение очередного AbramsСовокупные потери украинских войск за сутки составили до 2025 человек, следует из сводки Минобороны. Российскими ударами уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров, а также до пяти БМП Bradley на площадке с иностранной военной техникой. Кроме того, в зоне ответственности группировки "Центр" уничтожен очередной американский танк Abrams. Ночные атаки и потери ВСУРоссийская ПВО ночью уничтожила четыре беспилотника над Курской областью, три над Белгородской и четыре над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. Также ночью в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Около 11.00 и около 14.00 были сбиты еще два дрона над Белгородской областью. Законодательный запрет на контакты с РоссиейМосква открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. он напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной. Удар "Искандерами" по бронетанковому заводуРасчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе 40 зарубежных инструкторов, видео удара предоставило Минобороны. Также, по данным ведомства, российский ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники. Шебекино после обстрелаОдин человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате обстрела повреждены два многоквартирных дома: в одном повреждены остекление и фасад, во втором - пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль. Поражение складов с ракетами под КиевомУдаром в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его словам, удары нанесены ночью в Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киевская область

шебекино

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове Минобороны публикует видео удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове. 2024-07-25T18:33 true PT0M34S

"Отобьем Волчанск, пойдем на Белгород". Пленный ВСУ о разрешении грабить и насиловать в мирных городах Вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ. "Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом". 2024-07-25T18:33 true PT0M35S

Удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу Российские военные нанесли удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники, сообщило Минобороны и опубликовало видео. 2024-07-25T18:33 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киевская область, шебекино, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, владимир зеленский, харьковский бронетанковый завод