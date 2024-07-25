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Группировка войск "Запад" за сутки взяла штурмом 35 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 25.07.2024 (обновлено: 05:31 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/spetsoperatsiya-1961851234.html
Группировка войск "Запад" за сутки взяла штурмом 35 опорных пунктов ВСУ
Группировка войск "Запад" за сутки взяла штурмом 35 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Группировка войск "Запад" за сутки взяла штурмом 35 опорных пунктов ВСУ
Бойцы российской группировки "Запад" за минувшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:03
2024-07-25T05:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" за минувшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.&quot;В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки (&quot;Запад&quot; — Прим. Ред.) овладели 35 опорными пунктами противника&quot;, — сказал он.Бойцы группировки при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва.Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. В воскресенье российские войска заняли населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.Как заявил в среду немецкий журналист Юлиан Репке, украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" за сутки взяла штурмом 35 опорных пунктов ВСУ

Минобороны: бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 35опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Центрального военного округа
Военнослужащий Центрального военного округа - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Центрального военного округа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" за минувшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки ("Запад" — Прим. Ред.) овладели 35 опорными пунктами противника", — сказал он.

Бойцы группировки при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва.
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. В воскресенье российские войска заняли населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
Как заявил в среду немецкий журналист Юлиан Репке, украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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