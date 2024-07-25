https://ria.ru/20240725/sotskontrakt-1961768313.html

Как открыть свое дело с помощью социального контракта

Как открыть свое дело с помощью социального контракта - РИА Новости, 25.07.2024

Как открыть свое дело с помощью социального контракта

С каждым годом бизнес в России все больше развивается, а вместе с ним растет и помощь от государства. Люди, которые мечтают открыть свое дело, но не имеют... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:30

2024-07-25T08:30

2024-07-25T08:30

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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С каждым годом бизнес в России все больше развивается, а вместе с ним растет и помощь от государства. Люди, которые мечтают открыть свое дело, но не имеют достаточных средств для этого, например, безработные или малоимущие, могут оформить социальный контракт. Он предусматривает безвозмездную поддержку на открытие своего бизнеса по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".Социальный контракт можно получить не только на открытие своего дела. Он дается малообеспеченным гражданам, например, на обучение, повышение квалификации, на создание подсобного хозяйства, а также с его помощью можно выйти из сложной жизненной ситуации."Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал "Госуслуги" с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры. Это потребует дополнительных денег - где-то в районе 100 миллиардов рублей, но они предусмотрены", — сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию, его слова приводятся на сайте Кремля.Получение социального контрактаРазмер выплат по социальному контракту зависит от цели его оформления. Согласно данным на сайте "Мой бизнес", максимальная сумма – 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. На развитие приусадебного хозяйства можно получить до 200 тысяч рублей, на обучение – 30 тысяч рублей. Деньги выдаются безвозмездно, но нужно предоставлять отчеты о том, куда они потрачены.Чтобы получить соцконтракт, бизнес должен просуществовать минимум два года и являться основным источником дохода соискателя. В качестве подтверждения, что средства потрачены по назначению, нужно сохранять все документы, которые подтверждают оплату аренды, оборудования, расходных материалов и так далее. Их надо будет предоставлять лично в орган соцзащиты. Кроме того, ежемесячно нужно отчитываться о доходах.Срок заключения соцконтракта также зависит от его вида. Так, договор на открытие дела заключается на срок не более 12 месяцев, поэтому в течение года гражданин обязуется запустить бизнес. При этом он может быть самозанятым или ИП на момент подачи заявления или оформить статус уже после заключения соцконтракта.В 2024 году условия предоставления соцконтракта для бизнеса изменились. Теперь все претенденты в обязательном порядке должны пройти проверку предпринимательских компетенций в формате теста на сайте МСП.РФ. Тестирование проводится в органе соцзащиты в присутствии сотрудника.Оформить соцконтракт можно в региональных органах соцзащиты по месту жительства, а также в МФЦ или на портале Госуслуг. А в центрах "Мой бизнес" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" специалисты проконсультируют, на что можно расходовать средства для будущего бизнеса, а также помогут подготовить все необходимые документы и составить бизнес-план.Кузнечное ремеслоЖитель Самарской области Евгений Вагин – виртуозный мастер художественной ковки. Изначально, кузнечное дело было его хобби, а затем он решил развиваться в этом направлении."У меня было хобби, потом получилось так, что переросло в бизнес. В центре "Мой бизнес" помогли составить социальный контракт. Я обратился туда и мне помогли составить бумаги и потом уже заключил социальный контракт", - сообщил РИА Новости Вагин.Предприниматель приобрел на эти деньги кузнечный молот, станок с функциями продольного скручивания, и профилегиба, накатки ребер жесткости, вальцовки, а также сварочный полуавтомат, плазморез и компрессор.Вагин участвовал в различных фестивалях кузнечного дела, знакомился с коллегами, заявлял о себе. В дальнейшем он планирует набираться опыта и продолжать свое дело.Продолжение профессии в бизнесеПредприниматель Илья Кофанов – профессиональный повар-кондитер из Оренбургской области. Закончил Оренбургский государственный колледж и начал делать карьеру по профессии. Он работал в ресторанах Оренбурга, Алма-Аты и Москвы. В последствии решил открыть свой бизнес, собственное кафе."Бизнес решил открыть именно такой, потому что это профессия. Друг подсказал, что можно взять соцконтракт. С помощью него удалось получить 350 тысяч рублей", - сообщил РИА Новости Кофанов.Впереди у Кофанова есть большие планы на развитие своего дела.Живые цветы в суровых условияхВ Михайловском районе Алтайского края погодные условия не всегда бывают благоприятными. Температура воздуха при заморозках там может опуститься до минус 52 градусов. Семья Криворучко открыла свой цветочный бизнес в теплице именно здесь."Мы девять лет работали, но были не оформлены. Строили зимнюю теплицу и наткнулись в интернете на страницу девушки из Ростовской области, у нее семь соток теплица, мы тоже начали строить. Думали выращивать лук и овощи, строили вслепую и не знали, что будем заниматься цветами. Мы когда-то занимались овощной рассадой и только ей. Но если бы мы продолжили бы этим заниматься, то никогда в жизни не продали бы столько сколько сейчас", - сообщила РИА Новости Наталья Криворучко.Она добавила, что цветы развозятся по четырем районам и иногда на двух машинах. В теплице выращиваются бархатцы, петунья, вербена, виола, агератум, и многое другое. Сейчас у семьи висят заготовки кашпо к восьмому марта.Благодаря соцконтракту удалось приобрести холодильную камеру и материал для строительства теплицы. В дальнейшем в планах у семьи – ее модернизация, чтобы зимняя теплица простояла еще девять лет. Теперь в ней есть возможность "догонять" высокорослые тюльпаны.По всем вопросам начинающие и действующие предприниматели могут обратиться в центр "Мой бизнес" в своем регионе. Поддержка оказывается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, самарская область, оренбургская область, владимир путин, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), поддержка бизнеса , господдержка