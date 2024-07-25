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Тюменская область и Казахстан обсудили приграничное сотрудничество
Тюменская область и Казахстан обсудили приграничное сотрудничество - РИА Новости, 25.07.2024
Тюменская область и Казахстан обсудили приграничное сотрудничество
Губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провели в Астане встречу на тему приграничного сотрудничества, РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:52
2024-07-25T20:52
2024-07-25T20:52
тюменская область
тюменская область
казахстан
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александр моор
олжас бектенов
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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провели в Астане встречу на тему приграничного сотрудничества, в том числе по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу. Губернатор Моор вместе с большой делегацией Тюменской области в четверг работает в Астане, на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым речь шла о межрегиональном и приграничном сотрудничестве. "Очень важная тема – проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу. С российской стороны запланирована модернизация пункта. Важно, чтобы работа велась синхронно. Казахстан также проведёт капитальный ремонт и расширение въездных групп пункта пропуска. Количество полос для транспорта увеличится", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Модернизация автомобильного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска "Казанское" позволит избежать заторов при переезде через границу и нарастить торгово-экономические связи, уверены стороны диалога. Информцентр правительства Тюменской области сообщает, что комплексным капремонтом предполагается расширение въездных групп в пределах существующих границ пункта пропуска, устройство двух полос движения на грузовом направлении, четырех полос – на легковом. Казахстан для Тюменской области является стратегическим и одним из крупнейших внешнеторговых партнёров. По данным областного правительства, товарооборот между регионами Казахстана и Тюменской областью в 2023 году вырос почти в полтора раза, согласно информации с сайта премьер-министра Казахстана, за январь-май этого года товарооборот между сторонами составил достиг 113,3 миллиона долларов.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, казахстан, астана, александр моор, олжас бектенов
Тюменская область, Тюменская область, Казахстан, Астана, Александр Моор, Олжас Бектенов
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провели в Астане встречу на тему приграничного сотрудничества, в том числе по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу.
Губернатор Моор
вместе с большой делегацией Тюменской области в четверг работает в Астане, на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым речь шла о межрегиональном и приграничном сотрудничестве.
"Очень важная тема – проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу. С российской стороны запланирована модернизация пункта. Важно, чтобы работа велась синхронно. Казахстан также проведёт капитальный ремонт и расширение въездных групп пункта пропуска. Количество полос для транспорта увеличится", - сообщил Моор в своем Telegram-канале
.
Модернизация автомобильного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска "Казанское" позволит избежать заторов при переезде через границу и нарастить торгово-экономические связи, уверены стороны диалога. Информцентр правительства Тюменской области сообщает, что комплексным капремонтом предполагается расширение въездных групп в пределах существующих границ пункта пропуска, устройство двух полос движения на грузовом направлении, четырех полос – на легковом.
Казахстан для Тюменской области является стратегическим и одним из крупнейших внешнеторговых партнёров. По данным областного правительства, товарооборот между регионами Казахстана и Тюменской областью в 2023 году вырос почти в полтора раза, согласно информации с сайта премьер-министра Казахстана, за январь-май этого года товарооборот между сторонами составил достиг 113,3 миллиона долларов.