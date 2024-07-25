https://ria.ru/20240725/sotrudnichestvo-1962041109.html

Тюменская область и Казахстан обсудили приграничное сотрудничество

Тюменская область и Казахстан обсудили приграничное сотрудничество - РИА Новости, 25.07.2024

Тюменская область и Казахстан обсудили приграничное сотрудничество

Губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провели в Астане встречу на тему приграничного сотрудничества, РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:52

2024-07-25T20:52

2024-07-25T20:52

тюменская область

тюменская область

казахстан

астана

александр моор

олжас бектенов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962040972_1:0:1592:895_1920x0_80_0_0_e88a993eaed45b6e33bffac960689688.jpg

ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провели в Астане встречу на тему приграничного сотрудничества, в том числе по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу. Губернатор Моор вместе с большой делегацией Тюменской области в четверг работает в Астане, на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым речь шла о межрегиональном и приграничном сотрудничестве. "Очень важная тема – проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу. С российской стороны запланирована модернизация пункта. Важно, чтобы работа велась синхронно. Казахстан также проведёт капитальный ремонт и расширение въездных групп пункта пропуска. Количество полос для транспорта увеличится", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Модернизация автомобильного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска "Казанское" позволит избежать заторов при переезде через границу и нарастить торгово-экономические связи, уверены стороны диалога. Информцентр правительства Тюменской области сообщает, что комплексным капремонтом предполагается расширение въездных групп в пределах существующих границ пункта пропуска, устройство двух полос движения на грузовом направлении, четырех полос – на легковом. Казахстан для Тюменской области является стратегическим и одним из крупнейших внешнеторговых партнёров. По данным областного правительства, товарооборот между регионами Казахстана и Тюменской областью в 2023 году вырос почти в полтора раза, согласно информации с сайта премьер-министра Казахстана, за январь-май этого года товарооборот между сторонами составил достиг 113,3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240215/svyazi-1927476433.html

тюменская область

казахстан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, казахстан, астана, александр моор, олжас бектенов