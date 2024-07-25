https://ria.ru/20240725/smi-1961848698.html
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова
В Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа задержали бывшего директора публично-правовой Военно-строительной компании... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:11
2024-07-25T03:11
2024-07-25T03:52
происшествия
москва
тимур иванов
дарья морозова
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа задержали бывшего директора публично-правовой Военно-строительной компании Андрея Белкова, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах.Издание называет Белкова действующим главой ВСК, однако, согласно данным СПАРК, а также информации, размещенной на сайте самой организации, в настоящее время компанией руководит Дарья Морозова."Андрей Белков был приглашен для проведения следственных действий <…>. Ранее глава ВСК уже давал пояснения следователям, однако на этот раз его допросили в качестве подозреваемого", - говорится в материале.Белков, по сведениям газеты, задержан на двое суток, следствие намеренно добиваться его ареста.По данным издания, претензии к задержанном связаны с его работой на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которое он возглавлял до 2021 года.По информации "Ъ", Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Данное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против знакомой Белкова Елены Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько, задержанных в прошлом году. Следствие полагает, что Белков закупил у компании "Партнер Плюс", учредителем которой была Ляхович, немецкий томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Стоимость контракта составила 121 миллион рублей при реальной стоимости аппарата в 76 миллионов. Разницу между реальной ценой и закупочной фигуранты дела, как полагает следствие, разделили между собой.Как сообщает издание, сейчас следствие тщательно проверяет все контракты, заключенные Белковым во время руководства ВСК, а также его личные заработки и внеслужебные связи.Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20240724/ivanov-1961610676.html
https://ria.ru/20240611/prigovor-1952222004.html
https://ria.ru/20240724/smi-1961614670.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, тимур иванов, дарья морозова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Дарья Морозова
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова
"Ъ": в Москве задержали экс-главу ВСК Белкова, чью работу курировал Иванов
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
В Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа задержали бывшего директора публично-правовой Военно-строительной компании Андрея Белкова, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, сообщает "Коммерсант"
со ссылкой на источники в силовых структурах.
Издание называет Белкова действующим главой ВСК, однако, согласно данным СПАРК, а также информации, размещенной на сайте самой организации
, в настоящее время компанией руководит Дарья Морозова
.
«
"Андрей Белков был приглашен для проведения следственных действий <…>. Ранее глава ВСК уже давал пояснения следователям, однако на этот раз его допросили в качестве подозреваемого", - говорится в материале.
Белков, по сведениям газеты, задержан на двое суток, следствие намеренно добиваться его ареста.
По данным издания, претензии к задержанном связаны с его работой на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которое он возглавлял до 2021 года.
По информации "Ъ", Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Данное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против знакомой Белкова Елены Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько, задержанных в прошлом году. Следствие полагает, что Белков закупил у компании "Партнер Плюс", учредителем которой была Ляхович, немецкий томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Стоимость контракта составила 121 миллион рублей при реальной стоимости аппарата в 76 миллионов. Разницу между реальной ценой и закупочной фигуранты дела, как полагает следствие, разделили между собой.
Как сообщает издание, сейчас следствие тщательно проверяет все контракты, заключенные Белковым во время руководства ВСК, а также его личные заработки и внеслужебные связи.
Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.