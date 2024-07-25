Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 25.07.2024 (обновлено: 03:52 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/smi-1961848698.html
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова
В Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа задержали бывшего директора публично-правовой Военно-строительной компании... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:11
2024-07-25T03:52
происшествия
москва
тимур иванов
дарья морозова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа задержали бывшего директора публично-правовой Военно-строительной компании Андрея Белкова, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах.Издание называет Белкова действующим главой ВСК, однако, согласно данным СПАРК, а также информации, размещенной на сайте самой организации, в настоящее время компанией руководит Дарья Морозова."Андрей Белков был приглашен для проведения следственных действий &lt;…&gt;. Ранее глава ВСК уже давал пояснения следователям, однако на этот раз его допросили в качестве подозреваемого", - говорится в материале.Белков, по сведениям газеты, задержан на двое суток, следствие намеренно добиваться его ареста.По данным издания, претензии к задержанном связаны с его работой на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которое он возглавлял до 2021 года.По информации "Ъ", Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Данное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против знакомой Белкова Елены Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько, задержанных в прошлом году. Следствие полагает, что Белков закупил у компании "Партнер Плюс", учредителем которой была Ляхович, немецкий томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Стоимость контракта составила 121 миллион рублей при реальной стоимости аппарата в 76 миллионов. Разницу между реальной ценой и закупочной фигуранты дела, как полагает следствие, разделили между собой.Как сообщает издание, сейчас следствие тщательно проверяет все контракты, заключенные Белковым во время руководства ВСК, а также его личные заработки и внеслужебные связи.Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20240724/ivanov-1961610676.html
https://ria.ru/20240611/prigovor-1952222004.html
https://ria.ru/20240724/smi-1961614670.html
https://ria.ru/20240721/sledstvie-1960992299.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, тимур иванов, дарья морозова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Дарья Морозова
СМИ: в Москве задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова

"Ъ": в Москве задержали экс-главу ВСК Белкова, чью работу курировал Иванов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа задержали бывшего директора публично-правовой Военно-строительной компании Андрея Белкова, чью работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах.
Издание называет Белкова действующим главой ВСК, однако, согласно данным СПАРК, а также информации, размещенной на сайте самой организации, в настоящее время компанией руководит Дарья Морозова.
«
"Андрей Белков был приглашен для проведения следственных действий <…>. Ранее глава ВСК уже давал пояснения следователям, однако на этот раз его допросили в качестве подозреваемого", - говорится в материале.
Белков, по сведениям газеты, задержан на двое суток, следствие намеренно добиваться его ареста.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений
Вчера, 06:14
По данным издания, претензии к задержанном связаны с его работой на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которое он возглавлял до 2021 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку
11 июня, 16:31
По информации "Ъ", Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Данное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против знакомой Белкова Елены Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько, задержанных в прошлом году. Следствие полагает, что Белков закупил у компании "Партнер Плюс", учредителем которой была Ляхович, немецкий томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Стоимость контракта составила 121 миллион рублей при реальной стоимости аппарата в 76 миллионов. Разницу между реальной ценой и закупочной фигуранты дела, как полагает следствие, разделили между собой.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны
Вчера, 08:04
Как сообщает издание, сейчас следствие тщательно проверяет все контракты, заключенные Белковым во время руководства ВСК, а также его личные заработки и внеслужебные связи.
Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова
21 июля, 05:10
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановДарья Морозова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала