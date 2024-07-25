https://ria.ru/20240725/sklady-1961858179.html
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области
Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:46
2024-07-25T07:46
2024-07-25T07:46
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
киевская область
белая церковь (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876076319_239:263:2190:1360_1920x0_80_0_0_2621d54b82d90a7f2ff8aa7452f07e82.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 4.45 был прилет в город Белая Церковь Киевской области. Наш товарищ живет в другой части города от прилета и подробностей пока нет. По его словам, прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации. Арсенал и склады арсенала используются сейчас ВСУ для хранения ракет большой дальности. По сведениям сопротивления, есть большая вероятность того, что там хранятся боеприпасы с обедненным ураном", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html
киевская область
белая церковь (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876076319_275:0:2190:1436_1920x0_80_0_0_7dcff4eb9a0df695ec3a4b11f1629375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, вооруженные силы украины, киевская область, белая церковь (город)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Белая Церковь (город)
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области
Подполье: в Киевской области поражены склады с ракетами большой дальности