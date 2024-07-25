https://ria.ru/20240725/sklady-1961858179.html

Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области

Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024

Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области

Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:46

2024-07-25T07:46

2024-07-25T07:46

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы украины

киевская область

белая церковь (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876076319_239:263:2190:1360_1920x0_80_0_0_2621d54b82d90a7f2ff8aa7452f07e82.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 4.45 был прилет в город Белая Церковь Киевской области. Наш товарищ живет в другой части города от прилета и подробностей пока нет. По его словам, прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации. Арсенал и склады арсенала используются сейчас ВСУ для хранения ракет большой дальности. По сведениям сопротивления, есть большая вероятность того, что там хранятся боеприпасы с обедненным ураном", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html

киевская область

белая церковь (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лебедев, вооруженные силы украины, киевская область, белая церковь (город)