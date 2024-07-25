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Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:46 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/sklady-1961858179.html
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области
Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:46
2024-07-25T07:46
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
киевская область
белая церковь (город)
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 4.45 был прилет в город Белая Церковь Киевской области. Наш товарищ живет в другой части города от прилета и подробностей пока нет. По его словам, прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации. Арсенал и склады арсенала используются сейчас ВСУ для хранения ракет большой дальности. По сведениям сопротивления, есть большая вероятность того, что там хранятся боеприпасы с обедненным ураном", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html
киевская область
белая церковь (город)
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сергей лебедев, вооруженные силы украины, киевская область, белая церковь (город)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Белая Церковь (город)
Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области

Подполье: в Киевской области поражены склады с ракетами большой дальности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 4.45 был прилет в город Белая Церковь Киевской области. Наш товарищ живет в другой части города от прилета и подробностей пока нет. По его словам, прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации. Арсенал и склады арсенала используются сейчас ВСУ для хранения ракет большой дальности. По сведениям сопротивления, есть большая вероятность того, что там хранятся боеприпасы с обедненным ураном", - сообщил Лебедев.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой
Вчера, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныКиевская областьБелая Церковь (город)
 
 
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