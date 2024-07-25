https://ria.ru/20240725/sinod-1962030885.html
Синод РПЦ установил ежегодное празднование дня принесения "Троицы" в лавру
Синод РПЦ установил ежегодное празднование дня принесения "Троицы" в лавру - РИА Новости, 25.07.2024
Синод РПЦ установил ежегодное празднование дня принесения "Троицы" в лавру
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил установить ежегодное празднование дня принесения в Троице-Сергиеву лавру иконы Андрея Рублева... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:44
2024-07-25T19:44
2024-07-25T19:44
религия
русская православная церковь
московская патриархия
день святой троицы
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил установить ежегодное празднование дня принесения в Троице-Сергиеву лавру иконы Андрея Рублева "Троица" 22 июня, говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ. "Установить празднование дня принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым, ежегодно 22 июня с совершением в этот день полиелейного богослужения", - говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви.Синодальной богослужебной комиссии в срок до 31 декабря 2024 года предписано представить на утверждение Синода текст службы для совершения в день принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру "Издательству Московской Патриархии включить соответствующие указания в богослужебный календарь", - говорится в журналах.
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954767995.html
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русская православная церковь, московская патриархия, день святой троицы, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, День Святой Троицы, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
Синод РПЦ установил ежегодное празднование дня принесения "Троицы" в лавру
Синод установил празднование принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру 22 июня