Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина)
Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина) за ряд церковных правонарушений
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкЗаседание Священного синода Русской православной церкви
Заседание Священного синода Русской православной церкви. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина), ранее освобожденного от управления Выборгской, а затем Минусинской епархиями, за ряд церковных правонарушений.
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"Имели суждение: о решении Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви по делу епископа Игнатия (Пунина)... Утвердить решение Высшего Общецерковного Суда по обвинению епископа Игнатия (Пунина) в совершении церковных правонарушений. Извергнуть епископа Игнатия (Пунина) из священного сана, определив ему место пребывания для несения покаянных трудов в монашеском звании в Нижегородской епархии по усмотрению Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором", - говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Синода, опубликованных сайтом РПЦ.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при управлении Выборгской епархией, которую он возглавлял с 2013 по август 2023 года. В журналах Синода говорится, что действия Пунина повлекли за собой ущерб для епархии в крупном размере, а также крупные траты без подтверждающих документов.
Кроме того, согласно журналам, церковный суд вменил Пунину многократное (на протяжении 2014-2023 годов) награждение священнослужителей богослужебно-иерархическими наградами без благословения на то патриарха Московского и всея Руси Кирилла (11 установленных фактов награждений: 2 раза митрами, 3 раза крестами с украшениями, 5 раза палицами, 1 раз саном протоиерея), учреждение епархиальных наград без благословения патриарха и многократное награждение ими (более 200 установленных фактов награждения за 2019-2023 годы).
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