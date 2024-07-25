https://ria.ru/20240725/sinod-1962029738.html

Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина)

Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина) - РИА Новости, 25.07.2024

Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина)

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина), ранее освобожденного от управления Выборгской, а затем Минусинской... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:40

2024-07-25T19:40

2024-07-25T19:40

религия

русская православная церковь

священный синод рпц

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина), ранее освобожденного от управления Выборгской, а затем Минусинской епархиями, за ряд церковных правонарушений. "Имели суждение: о решении Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви по делу епископа Игнатия (Пунина)... Утвердить решение Высшего Общецерковного Суда по обвинению епископа Игнатия (Пунина) в совершении церковных правонарушений. Извергнуть епископа Игнатия (Пунина) из священного сана, определив ему место пребывания для несения покаянных трудов в монашеском звании в Нижегородской епархии по усмотрению Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором", - говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Синода, опубликованных сайтом РПЦ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при управлении Выборгской епархией, которую он возглавлял с 2013 по август 2023 года. В журналах Синода говорится, что действия Пунина повлекли за собой ущерб для епархии в крупном размере, а также крупные траты без подтверждающих документов. Кроме того, согласно журналам, церковный суд вменил Пунину многократное (на протяжении 2014-2023 годов) награждение священнослужителей богослужебно-иерархическими наградами без благословения на то патриарха Московского и всея Руси Кирилла (11 установленных фактов награждений: 2 раза митрами, 3 раза крестами с украшениями, 5 раза палицами, 1 раз саном протоиерея), учреждение епархиальных наград без благословения патриарха и многократное награждение ими (более 200 установленных фактов награждения за 2019-2023 годы).

https://ria.ru/20240725/mitropolit-1962024453.html

https://ria.ru/20240114/uminskiy-1921249091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, священный синод рпц, россия