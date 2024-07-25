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Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина) - РИА Новости, 25.07.2024
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Религия
 
19:40 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/sinod-1962029738.html
Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина)
Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина) - РИА Новости, 25.07.2024
Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина)
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина), ранее освобожденного от управления Выборгской, а затем Минусинской... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:40
2024-07-25T19:40
религия
русская православная церковь
священный синод рпц
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина), ранее освобожденного от управления Выборгской, а затем Минусинской епархиями, за ряд церковных правонарушений. "Имели суждение: о решении Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви по делу епископа Игнатия (Пунина)... Утвердить решение Высшего Общецерковного Суда по обвинению епископа Игнатия (Пунина) в совершении церковных правонарушений. Извергнуть епископа Игнатия (Пунина) из священного сана, определив ему место пребывания для несения покаянных трудов в монашеском звании в Нижегородской епархии по усмотрению Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором", - говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Синода, опубликованных сайтом РПЦ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при управлении Выборгской епархией, которую он возглавлял с 2013 по август 2023 года. В журналах Синода говорится, что действия Пунина повлекли за собой ущерб для епархии в крупном размере, а также крупные траты без подтверждающих документов. Кроме того, согласно журналам, церковный суд вменил Пунину многократное (на протяжении 2014-2023 годов) награждение священнослужителей богослужебно-иерархическими наградами без благословения на то патриарха Московского и всея Руси Кирилла (11 установленных фактов награждений: 2 раза митрами, 3 раза крестами с украшениями, 5 раза палицами, 1 раз саном протоиерея), учреждение епархиальных наград без благословения патриарха и многократное награждение ими (более 200 установленных фактов награждения за 2019-2023 годы).
https://ria.ru/20240725/mitropolit-1962024453.html
https://ria.ru/20240114/uminskiy-1921249091.html
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русская православная церковь, священный синод рпц, россия
Религия, Русская православная церковь, Священный Синод РПЦ, Россия
Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина)

Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия (Пунина) за ряд церковных правонарушений

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкЗаседание Священного синода Русской православной церкви
Заседание Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Заседание Священного синода Русской православной церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина), ранее освобожденного от управления Выборгской, а затем Минусинской епархиями, за ряд церковных правонарушений.
«
"Имели суждение: о решении Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви по делу епископа Игнатия (Пунина)... Утвердить решение Высшего Общецерковного Суда по обвинению епископа Игнатия (Пунина) в совершении церковных правонарушений. Извергнуть епископа Игнатия (Пунина) из священного сана, определив ему место пребывания для несения покаянных трудов в монашеском звании в Нижегородской епархии по усмотрению Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором", - говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Синода, опубликованных сайтом РПЦ.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией
Вчера, 19:01
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал епископа Минусинского и Курагинского Игнатия (Пунина) под церковный суд за грубые нарушения церковного устава при управлении Выборгской епархией, которую он возглавлял с 2013 по август 2023 года. В журналах Синода говорится, что действия Пунина повлекли за собой ущерб для епархии в крупном размере, а также крупные траты без подтверждающих документов.
Кроме того, согласно журналам, церковный суд вменил Пунину многократное (на протяжении 2014-2023 годов) награждение священнослужителей богослужебно-иерархическими наградами без благословения на то патриарха Московского и всея Руси Кирилла (11 установленных фактов награждений: 2 раза митрами, 3 раза крестами с украшениями, 5 раза палицами, 1 раз саном протоиерея), учреждение епархиальных наград без благословения патриарха и многократное награждение ими (более 200 установленных фактов награждения за 2019-2023 годы).
Протоиерей Алексей Уминский - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Церковный суд лишил протоиерея Алексея Уминского сана
14 января, 09:43
 
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