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В Белоруссии назвали структуру ШОС ориентиром в справедливый мир

В Белоруссии назвали структуру ШОС ориентиром в справедливый мир - РИА Новости, 25.07.2024

В Белоруссии назвали структуру ШОС ориентиром в справедливый мир

Структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является "ориентиром в справедливый мир", заявил глава надзорного органа Белоруссии Андрей Швед. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:48

2024-07-25T09:48

2024-07-25T10:23

в мире

белоруссия

киргизия

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БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является "ориентиром в справедливый мир", заявил глава надзорного органа Белоруссии Андрей Швед. "ШОС - это такая структура, которая, по мнению белорусской стороны, является своего рода ориентиром в справедливый мир. Как сказал наш президент, Беларусь сделает все необходимое, все возможное для того, чтобы повышать авторитет ШОС. И генеральная прокуратура Беларуси тоже в этом процессе примет самое активное участие", - заявил Швед, отвечая на вопрос РИА Новости в четверг на полях XXII заседания генпрокуроров стран ШОС. Он подчеркнул, что это заседание генпрокуроров ШОС - первое, в котором Белоруссия принимает участие в качестве полноправного члена организации. "Мир стремительно меняется. Сегодня как никогда люди страдают во многих странах от несправедливости. А справедливость - это в первую очередь закон. А прокурор - должностное лицо, которое призвано обеспечивать верховенство закона. Республика Беларусь, как и другие члены клуба ШОС, генеральные прокуроры ШОС, нацелена сделать все возможное для того, чтобы международное право, которое в последнее время попрано рядом стран, восторжествовало. Чтобы права человека не были лозунгом, а было эффективное средство защиты прав. Чтобы уважали суверенитет государств", - подчеркнул он. Заседание глав надзорных органов проходит под председательством Киргизии в госрезиденции №1 "Ала-Арча" в Бишкеке. Во встрече принимают участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, главы надзорных органов других стран-членов ШОС, а также руководители секретариата ШОС, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международной ассоциации прокуроров.

https://ria.ru/20231108/shos-1908059215.html

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в мире, белоруссия, киргизия, бишкек, игорь краснов, шос, международная ассоциация прокуроров