Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ
Рейтер: Meta получит первый огромный штраф за нарушение антимонопольных норм ЕС
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Американская компания Meta* в ближайшие недели получит первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Meta Platforms* через несколько недель получит первый антимонопольный штраф от ЕС за связь сервиса рекламных объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook*", - пишет СМИ.
Отмечается, что размер штрафа может составить до 13,4 миллиарда долларов, что составляет 10% от глобальной выручки компании за 2023 год. Ожидается, что решение о наложении штрафа будет вынесено в сентябре или октябре.
В Еврокомиссии утверждают, что благодаря связи собственного сервиса по размещению рекламных объявлений Marketplace с соцсетью Facebook* у компании есть значительное преимущество в охвате перед конкурентами. Кроме того, ЕК обвиняет Meta* в навязывании несправедливых условий конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, которые размещают рекламу в Facebook* или Instagram*. В частности, Еврокомиссия обеспокоена тем, что Meta* может использовать данные о рекламе конкурентов в интересах собственной платформы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta*
1 июля, 13:15