https://ria.ru/20240725/shtraf-1962028222.html

Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ

Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ

Американская компания Meta* в ближайшие недели получит первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:30

2024-07-25T19:30

2024-07-25T19:30

технологии

россия

facebook

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Американская компания Meta* в ближайшие недели получит первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Meta Platforms* через несколько недель получит первый антимонопольный штраф от ЕС за связь сервиса рекламных объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook*", - пишет СМИ. Отмечается, что размер штрафа может составить до 13,4 миллиарда долларов, что составляет 10% от глобальной выручки компании за 2023 год. Ожидается, что решение о наложении штрафа будет вынесено в сентябре или октябре. В Еврокомиссии утверждают, что благодаря связи собственного сервиса по размещению рекламных объявлений Marketplace с соцсетью Facebook* у компании есть значительное преимущество в охвате перед конкурентами. Кроме того, ЕК обвиняет Meta* в навязывании несправедливых условий конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, которые размещают рекламу в Facebook* или Instagram*. В частности, Еврокомиссия обеспокоена тем, что Meta* может использовать данные о рекламе конкурентов в интересах собственной платформы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240701/meta-1956612101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, facebook, еврокомиссия, евросоюз