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Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
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19:30 25.07.2024
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Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ
Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ
Американская компания Meta* в ближайшие недели получит первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:30
2024-07-25T19:30
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Американская компания Meta* в ближайшие недели получит первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Meta Platforms* через несколько недель получит первый антимонопольный штраф от ЕС за связь сервиса рекламных объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook*", - пишет СМИ. Отмечается, что размер штрафа может составить до 13,4 миллиарда долларов, что составляет 10% от глобальной выручки компании за 2023 год. Ожидается, что решение о наложении штрафа будет вынесено в сентябре или октябре. В Еврокомиссии утверждают, что благодаря связи собственного сервиса по размещению рекламных объявлений Marketplace с соцсетью Facebook* у компании есть значительное преимущество в охвате перед конкурентами. Кроме того, ЕК обвиняет Meta* в навязывании несправедливых условий конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, которые размещают рекламу в Facebook* или Instagram*. В частности, Еврокомиссия обеспокоена тем, что Meta* может использовать данные о рекламе конкурентов в интересах собственной платформы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, facebook, еврокомиссия, евросоюз
Технологии, Россия, Facebook, Еврокомиссия, Евросоюз
Meta* в ближайшие недели получит многомиллиардный штраф от ЕС, пишут СМИ

Рейтер: Meta получит первый огромный штраф за нарушение антимонопольных норм ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Американская компания Meta* в ближайшие недели получит первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Meta Platforms* через несколько недель получит первый антимонопольный штраф от ЕС за связь сервиса рекламных объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook*", - пишет СМИ.
Отмечается, что размер штрафа может составить до 13,4 миллиарда долларов, что составляет 10% от глобальной выручки компании за 2023 год. Ожидается, что решение о наложении штрафа будет вынесено в сентябре или октябре.
В Еврокомиссии утверждают, что благодаря связи собственного сервиса по размещению рекламных объявлений Marketplace с соцсетью Facebook* у компании есть значительное преимущество в охвате перед конкурентами. Кроме того, ЕК обвиняет Meta* в навязывании несправедливых условий конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, которые размещают рекламу в Facebook* или Instagram*. В частности, Еврокомиссия обеспокоена тем, что Meta* может использовать данные о рекламе конкурентов в интересах собственной платформы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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