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Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 25.07.2024
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12:07 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/sholts-1961906709.html
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 25.07.2024
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
В украинском вопросе Германия принимает такие решения, которые не способствуют обострению отношений между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил канцлер РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:07
2024-07-25T12:07
в мире
россия
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В украинском вопросе Германия принимает такие решения, которые не способствуют обострению отношений между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на традиционной летней пресс-конференции, чью трансляцию вел канал Phoenix."Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — утверждает он.Шольц также подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев. При этом он добавил, что не исключает возможности участия России в следующей конференции по Украине.В конце мая официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Чуть ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
https://ria.ru/20240725/nato-1961870338.html
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, НАТО
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

Шольц: ФРГ принимает решения, которые не ведут к эскалации между НАТО и Россией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В украинском вопросе Германия принимает такие решения, которые не способствуют обострению отношений между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на традиционной летней пресс-конференции, чью трансляцию вел канал Phoenix.
"Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — утверждает он.
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Шольц также подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев. При этом он добавил, что не исключает возможности участия России в следующей конференции по Украине.
В конце мая официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Чуть ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
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