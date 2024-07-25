https://ria.ru/20240725/shkolnitsa-1961971982.html

Найдено тело школьницы из Москвы, пропавшей в Омске

Найдено тело школьницы из Москвы, пропавшей в Омске - РИА Новости, 25.07.2024

Найдено тело школьницы из Москвы, пропавшей в Омске

В Омске обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в омском парке Победы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:54

2024-07-25T15:54

2024-07-25T16:04

происшествия

москва

омск

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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. В Омске обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в омском парке Победы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Школьница Евангелина Алешкина прилетела в Омск с родителями и сестрой к родственникам. Семья поселилась в отеле "Ника", расположенном в парке Победы в Омске. Три дня назад подросток пропала. Перед вылетом всей семьи в столицу 22 июля, она одна ушла гулять по парку, больше ее никто не видел. В ходе поисков были задействованы специально обученные собаки, которые смогли взять ее след, он вел к реке Иртыш, протекающей в парке. Подростка искали волонтеры и полицейские, для поиска использовали БПЛА."В районе лодочной станции нашли тело пропавшей ранее девочки. Она скорее всего утонула", - сообщил источник агентству.Ранее по факту пропажи школьницы, СУСК РФ по Омской области было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240722/perm-1961246489.html

https://ria.ru/20240725/neyroset-1961956129.html

москва

омск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, омск