https://ria.ru/20240725/shkolnitsa-1961971982.html
Найдено тело школьницы из Москвы, пропавшей в Омске
Найдено тело школьницы из Москвы, пропавшей в Омске - РИА Новости, 25.07.2024
Найдено тело школьницы из Москвы, пропавшей в Омске
В Омске обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в омском парке Победы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:54
2024-07-25T15:54
2024-07-25T16:04
происшествия
москва
омск
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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. В Омске обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в омском парке Победы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Школьница Евангелина Алешкина прилетела в Омск с родителями и сестрой к родственникам. Семья поселилась в отеле "Ника", расположенном в парке Победы в Омске. Три дня назад подросток пропала. Перед вылетом всей семьи в столицу 22 июля, она одна ушла гулять по парку, больше ее никто не видел. В ходе поисков были задействованы специально обученные собаки, которые смогли взять ее след, он вел к реке Иртыш, протекающей в парке. Подростка искали волонтеры и полицейские, для поиска использовали БПЛА."В районе лодочной станции нашли тело пропавшей ранее девочки. Она скорее всего утонула", - сообщил источник агентству.Ранее по факту пропажи школьницы, СУСК РФ по Омской области было возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240722/perm-1961246489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, омск
Происшествия, Москва, Омск
Найдено тело школьницы из Москвы, пропавшей в Омске
Найдено тело 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в парке Победы в Омске