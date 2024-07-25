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Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана - РИА Новости, 25.07.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:01 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/shapsha-1962024256.html
Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана
Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана - РИА Новости, 25.07.2024
Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым взаимное сотрудничество... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:01
2024-07-25T19:01
калужская область
калужская область
узбекистан
россия
владислав шапша
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛУГА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым взаимное сотрудничество регионов, сообщает правительство Калужской области. "В Калуге 25 июля состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с главой делегации Республики Узбекистан хокимом (губернатором) Джизакской области Эргашем Салиевым. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Калужской и Джизакской областями", - говорится в сообщении. Шапша подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Калужской области. В частности, сегодня идет тесное сотрудничество в сфере промышленности. По словам губернатора, Калужская область готова развивать сотрудничество и в других сферах. Перспективными направлениями являются логистика, медицина, культура, наука, образование и туризм. "В мае я принимал участие в государственном визите президента России в Узбекистан. Тогда Росатом подписал контракт на строительство атомной станции малой мощности в Джизакской области. Поздравляю вас со стартом реализации такого важного проекта для стабильной работы энергосистемы страны с учетом растущего спроса на энергоресурсы", – сказал Шапша. Накануне встречи с губернатором делегация из Узбекистана посетила Обнинск. Губернатор акцентировал внимание на том, что наукоград является одним из ведущих ядерных центров России. "В этом году мы отметили 70-летие первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Здесь при поддержке Росатома создается Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинск.Тех". Этот проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. И он точно внесет вклад в подготовку специалистов, которые будут работать на вашей станции", - отметил калужский губернатор. Эргаш Салиев отметил, что Джизакская область еще пять лет назад была только сельскохозяйственной. Но сегодня, по его словам, это регион, где интенсивно развивается промышленность. Салиев отметил, что 27 мая этого года в ходе госвизита президента России в Узбекистан был подписан контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Джизакской области. Осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной АЭС. В связи с этим, отмечают в правительстве Калужской области, хоким обратился к Шапше с просьбой оказать содействие в реализации проекта в сфере подготовки кадров, обеспечения безопасности, создания инфраструктуры. "Мы постараемся оказать максимум содействия из наших возможностей. Своим коллегам я уже дал ряд соответствующих поручений", – сказал Шапша.
https://ria.ru/20231027/kontakty-1905707149.html
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калужская область, узбекистан, россия, владислав шапша, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Калужская область, Калужская область, Узбекистан, Россия, Владислав Шапша, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана

© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым
Губернатор Калужской области Владислав Шапша с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым
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КАЛУГА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым взаимное сотрудничество регионов, сообщает правительство Калужской области.
«
"В Калуге 25 июля состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с главой делегации Республики Узбекистан хокимом (губернатором) Джизакской области Эргашем Салиевым. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Калужской и Джизакской областями", - говорится в сообщении.
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Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира
27 октября 2023, 18:24
Шапша подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Калужской области. В частности, сегодня идет тесное сотрудничество в сфере промышленности. По словам губернатора, Калужская область готова развивать сотрудничество и в других сферах. Перспективными направлениями являются логистика, медицина, культура, наука, образование и туризм.
«
"В мае я принимал участие в государственном визите президента России в Узбекистан. Тогда Росатом подписал контракт на строительство атомной станции малой мощности в Джизакской области. Поздравляю вас со стартом реализации такого важного проекта для стабильной работы энергосистемы страны с учетом растущего спроса на энергоресурсы", – сказал Шапша.
Накануне встречи с губернатором делегация из Узбекистана посетила Обнинск. Губернатор акцентировал внимание на том, что наукоград является одним из ведущих ядерных центров России.
«
"В этом году мы отметили 70-летие первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Здесь при поддержке Росатома создается Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинск.Тех". Этот проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. И он точно внесет вклад в подготовку специалистов, которые будут работать на вашей станции", - отметил калужский губернатор.
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27 сентября 2023, 19:28
Эргаш Салиев отметил, что Джизакская область еще пять лет назад была только сельскохозяйственной. Но сегодня, по его словам, это регион, где интенсивно развивается промышленность. Салиев отметил, что 27 мая этого года в ходе госвизита президента России в Узбекистан был подписан контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Джизакской области. Осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной АЭС. В связи с этим, отмечают в правительстве Калужской области, хоким обратился к Шапше с просьбой оказать содействие в реализации проекта в сфере подготовки кадров, обеспечения безопасности, создания инфраструктуры.
"Мы постараемся оказать максимум содействия из наших возможностей. Своим коллегам я уже дал ряд соответствующих поручений", – сказал Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Шапша назвал Калужскую область центром развития ядерных технологий
5 июня, 11:36
 
Калужская областьКалужская областьУзбекистанРоссияВладислав ШапшаВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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