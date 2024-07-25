https://ria.ru/20240725/shapsha-1962024256.html

Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана

Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана - РИА Новости, 25.07.2024

Калужский губернатор провел рабочую встречу с главой делегации Узбекистана

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым взаимное сотрудничество... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:01

2024-07-25T19:01

2024-07-25T19:01

калужская область

калужская область

узбекистан

россия

владислав шапша

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛУГА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой делегации Узбекистана хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым взаимное сотрудничество регионов, сообщает правительство Калужской области. "В Калуге 25 июля состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с главой делегации Республики Узбекистан хокимом (губернатором) Джизакской области Эргашем Салиевым. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Калужской и Джизакской областями", - говорится в сообщении. Шапша подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Калужской области. В частности, сегодня идет тесное сотрудничество в сфере промышленности. По словам губернатора, Калужская область готова развивать сотрудничество и в других сферах. Перспективными направлениями являются логистика, медицина, культура, наука, образование и туризм. "В мае я принимал участие в государственном визите президента России в Узбекистан. Тогда Росатом подписал контракт на строительство атомной станции малой мощности в Джизакской области. Поздравляю вас со стартом реализации такого важного проекта для стабильной работы энергосистемы страны с учетом растущего спроса на энергоресурсы", – сказал Шапша. Накануне встречи с губернатором делегация из Узбекистана посетила Обнинск. Губернатор акцентировал внимание на том, что наукоград является одним из ведущих ядерных центров России. "В этом году мы отметили 70-летие первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Здесь при поддержке Росатома создается Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинск.Тех". Этот проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. И он точно внесет вклад в подготовку специалистов, которые будут работать на вашей станции", - отметил калужский губернатор. Эргаш Салиев отметил, что Джизакская область еще пять лет назад была только сельскохозяйственной. Но сегодня, по его словам, это регион, где интенсивно развивается промышленность. Салиев отметил, что 27 мая этого года в ходе госвизита президента России в Узбекистан был подписан контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Джизакской области. Осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной АЭС. В связи с этим, отмечают в правительстве Калужской области, хоким обратился к Шапше с просьбой оказать содействие в реализации проекта в сфере подготовки кадров, обеспечения безопасности, создания инфраструктуры. "Мы постараемся оказать максимум содействия из наших возможностей. Своим коллегам я уже дал ряд соответствующих поручений", – сказал Шапша.

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https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899041547.html

https://ria.ru/20240605/shapsha-1950611331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, узбекистан, россия, владислав шапша, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"