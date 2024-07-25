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Shaman выступит на Красной площади в День российского флага - РИА Новости, 25.07.2024
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Культура
 
16:43 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/shaman-1961988020.html
Shaman выступит на Красной площади в День российского флага
Shaman выступит на Красной площади в День российского флага - РИА Новости, 25.07.2024
Shaman выступит на Красной площади в День российского флага
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) представит большую концертную программу "Победа!" в День российского флага 22 августа на Красной площади,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:43
2024-07-25T16:43
культура
россия
новороссия
европейская медиагруппа
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) представит большую концертную программу "Победа!" в День российского флага 22 августа на Красной площади, сообщает пресс-служба "Европейской медиагруппы". "Shaman презентует свою новую программу на главной площади страны (в 20.00 - ред.). В самом сердце столицы прозвучат свежие песни, специально написанные музыкантом для "Победы!", и золотые хиты — "Встанем", "Я русский", "Моя Россия" и многие другие", - говорится в сообщении.Как уточняется, всего запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии. По словам артиста, программа "Победа!" станет "судьбоносным событием, способным изменить ход истории". "Я хочу вдохновить всю Россию, всех — и в тылу, и на передовой. Мы поедем за ленточку, в зону СВО, к нашим бойцам, к нашим героям. Мы объедем всю нашу необъятную страну. Сделаем все для победы, а победу — еще ближе!" - приводятся слова певца.
https://ria.ru/20240723/peskov-1961427307.html
https://ria.ru/20240722/shaman-1961111999.html
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россия, новороссия, европейская медиагруппа
Культура, Россия, Новороссия, Европейская медиагруппа
Shaman выступит на Красной площади в День российского флага

Shaman представит концертную программу "Победа!" на Красной площади 22 августа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов
Ярослав Дронов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ярослав Дронов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) представит большую концертную программу "Победа!" в День российского флага 22 августа на Красной площади, сообщает пресс-служба "Европейской медиагруппы".
"Shaman презентует свою новую программу на главной площади страны (в 20.00 - ред.). В самом сердце столицы прозвучат свежие песни, специально написанные музыкантом для "Победы!", и золотые хиты — "Встанем", "Я русский", "Моя Россия" и многие другие", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, всего запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии.
По словам артиста, программа "Победа!" станет "судьбоносным событием, способным изменить ход истории". "Я хочу вдохновить всю Россию, всех — и в тылу, и на передовой. Мы поедем за ленточку, в зону СВО, к нашим бойцам, к нашим героям. Мы объедем всю нашу необъятную страну. Сделаем все для победы, а победу — еще ближе!" - приводятся слова певца.
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КультураРоссияНовороссияЕвропейская медиагруппа
 
 
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