https://ria.ru/20240725/shalfey-1961846934.html
Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея
Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея - РИА Новости, 25.07.2024
Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея
Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:21
2024-07-25T02:21
2024-07-25T02:35
россия
рэу имени г. в. плеханова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebe4c218bb2c3527c7e104c596204655.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. "За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет... В этот перечень (запрещенных растений - ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный", - рассказала Чирикова. Кроме того, в список входят все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин, добавила она. Также, согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. "Все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…", и регулярно список этих растений дополняется", - заключила Чирикова.
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953644352.html
https://ria.ru/20240710/gd-1958681699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рэу имени г. в. плеханова, общество
Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея
Эксперт Чирикова: за выращивание шалфея и мяты грозит уголовная ответственность
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
"За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет... В этот перечень (запрещенных растений - ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный", - рассказала Чирикова.
Кроме того, в список входят все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин, добавила она. Также, согласно постановлению правительства РФ
от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю.
"Все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…", и регулярно список этих растений дополняется", - заключила Чирикова.