https://ria.ru/20240725/shalfey-1961846934.html

Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея

Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея - РИА Новости, 25.07.2024

Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T02:21

2024-07-25T02:21

2024-07-25T02:35

россия

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. "За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет... В этот перечень (запрещенных растений - ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный", - рассказала Чирикова. Кроме того, в список входят все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин, добавила она. Также, согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. "Все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…", и регулярно список этих растений дополняется", - заключила Чирикова.

https://ria.ru/20240618/gosduma-1953644352.html

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россия, рэу имени г. в. плеханова, общество