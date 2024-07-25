https://ria.ru/20240725/serebryakov-1962055683.html

В католической архиепархии отреагировали на подрыв автомобиля в Москве

В католической архиепархии отреагировали на подрыв автомобиля в Москве - РИА Новости, 25.07.2024

В католической архиепархии отреагировали на подрыв автомобиля в Москве

В католической архиепархии Москвы подтвердили, что подозреваемый в совершении теракта в Москве Евгений Серебряков, прислуживал на богослужениях в греко-... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T23:45

2024-07-25T23:45

2024-07-25T23:45

москва

турция

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В католической архиепархии Москвы подтвердили, что подозреваемый в совершении теракта в Москве Евгений Серебряков, прислуживал на богослужениях в греко- католическом приходе и назвали несовместимым с Церковью покушение на жизнь людей. Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице ранее рассказала РИА Новости, что узнала в фигуранте дела о подрыве машины в Москве Евгении Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником) греко-католического прихода. "В связи с сообщениями о возможной причастности к покушению на жизнь людей Евгения Серебрякова, посещавшего богослужения греко-католической общины, которой предоставляется в пользование помещение в кафедральном соборе Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве, считаю нужным заявить, что подобные действия абсолютно не совместимы с христианской верой и Церковь их категорически осуждает. Тот факт, что мирянин Серебряков прислуживал на богослужениях, не делает его официальным представителем католической церкви или сотрудником ее структур", - говорится в заявлении генерального викария Католической архиепархии Божией Матери в Москве священника Кирилла Горбунова, опубликованном в Telegram-канале архиепархии. От лица архиепархии Горбунов выразил свою поддержку пострадавшим от теракта. "Надеюсь на скорое и справедливое расследование этого преступления. Прошу верующих молиться об исцелении для пострадавших, о справедливом наказании для виновных и о предотвращении подобных преступлений в будущем", - говорится в заявлении. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании Серебрякова в Бодруме. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил ранее источник в министерстве внутренних дел Турции. Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Серебрякова, состоится в турецком Бодруме в четверг, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.

https://ria.ru/20240724/serebrjakov-1961825700.html

https://ria.ru/20240725/obvinyaemyy-1961945616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, турция, россия, следственный комитет россии (ск рф)