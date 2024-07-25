https://ria.ru/20240725/serebryakov-1961876144.html

Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову

Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову - РИА Новости, 25.07.2024

Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову

Вопросы по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:04

2024-07-25T10:04

2024-07-25T10:26

россия

анкара (провинция)

бодрум

в мире

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Вопросы по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, его имя не уточняется."Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий", - сообщили в дипмиссии.Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному, заочно предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20240725/podozrevaemyy-1961848302.html

https://ria.ru/20240725/terakt-1961843711.html

россия

анкара (провинция)

бодрум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анкара (провинция), бодрум, в мире, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы