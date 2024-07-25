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Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову - РИА Новости, 25.07.2024
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10:04 25.07.2024 (обновлено: 10:26 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/serebryakov-1961876144.html
Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову
Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову - РИА Новости, 25.07.2024
Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову
Вопросы по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:04
2024-07-25T10:26
россия
анкара (провинция)
бодрум
в мире
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Вопросы по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, его имя не уточняется."Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий", - сообщили в дипмиссии.Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному, заочно предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240725/podozrevaemyy-1961848302.html
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анкара (провинция)
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россия, анкара (провинция), бодрум, в мире, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Россия, Анкара (провинция), Бодрум, В мире, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Дипломаты окажут содействие по задержанному в Бодруме Серебрякову

Посольство в Анкаре: дипломаты окажут содействие по задержанному Серебрякову

© Фото : Посольство России в АнкареПосольство России в Анкаре
Посольство России в Анкаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Посольство России в Анкаре
Посольство России в Анкаре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Вопросы по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Обвиняемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы
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Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, его имя не уточняется.
"Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий", - сообщили в дипмиссии.
Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному, заочно предъявлено обвинение.
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РоссияАнкара (провинция)БодрумВ миреПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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