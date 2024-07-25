https://ria.ru/20240725/serbija-1962027095.html

В Сербии приняли энергетический и климатический план до 2030 года

В Сербии приняли энергетический и климатический план до 2030 года - РИА Новости, 25.07.2024

В Сербии приняли энергетический и климатический план до 2030 года

Правительство Сербии приняло энергетический и климатический план до 2030 года, согласованный с нормами ЕС, который предполагает производство почти каждого... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:17

2024-07-25T19:17

2024-07-25T19:17

сербия

европа

германия

александр вучич

ана брнабич

евросоюз

rio tinto

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БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Правительство Сербии приняло энергетический и климатический план до 2030 года, согласованный с нормами ЕС, который предполагает производство почти каждого второго мегаватт-часа электроэнергии к 2030 году из возобновляемых источников, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Документ назван "Интегрированный энергетический и климатический план республики Сербии на период до 2030 года с перспективой до 2050 года". "Принятием этого плана Сербия получает стратегический документ, который согласован с видением Европы в отношении декарбонизации энергетического сектора и представляет собой своеобразную "карту пути" Сербии для (зеленого - ред.) энергетического перехода… Интегрированный план делает упор на инвестициях в возобновляемые источники энергии, где около 3,5 гигаватт от новых электростанций на энергии солнца и ветра нужно ввести в строй до 2030 года, что значит – почти каждый второй мегаватт-час произведенной электрической энергии будет обеспечен возобновляемыми источниками", - цитирует пресс-служба кабмина Джедович-Ханданович. Министр уточнила, что принятый план предусматривает интенсивные вложения в использование возобновляемых источников энергии для обогрева и охлаждения, а также "постепенную электрификацию транспортного сообщения". Цель по ее словам – снижение выброса парниковых газов на 40,3% относительно показателей 1990 года. Власти Сербии 19 июля подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и протокол о намерениях. Сербский президент Александр Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания полного цикла производства официальный Белград поднимет ВВП на 16,4%, на первом этапе на 4% больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Ранее сербский лидер подчеркнул, что не допустит экспорта более 12-13% добытого в Сербии минерального сырья, остальное должно остаться в стране для полного цикла производства. Вучич в июне допустил возможность начала добычи лития в стране металлургической компанией Rio Tinto Sinfer в 2028 году. Нынешний председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, на тот момент сербский премьер сообщила в январе 2022 года, что правительство Сербии официально отказалось от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшем массовые протесты с инцидентами. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила ранее, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития. Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.

https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html

https://ria.ru/20240310/serbiya-1932152982.html

https://ria.ru/20240529/gosduma-1949098602.html

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сербия, европа, германия, александр вучич, ана брнабич, евросоюз, rio tinto , всемирный банк