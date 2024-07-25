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Компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений, заявили в МИД
Компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2024
Компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений, заявили в МИД
Глобальный сбой с техникой на базе Windows показал, какова цена зависимости от услуг монопольного поставщика IT-решений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:18
2024-07-25T05:18
2024-07-25T05:18
сергей вершинин
microsoft corporation
россия
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глобальный сбой с техникой на базе Windows показал, какова цена зависимости от услуг монопольного поставщика IT-решений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Комментируя глобальный IT-сбой, Вершинин указал, что "инцидент продемонстрировал, какова цена зависимости от услуг монопольного поставщика IT-решений". "Разумеется, определенную долю ответственности в данном случае несут государства, которые позволили завязать функционирование критически важной инфраструктуры на продукции Microsoft", - добавил замглавы МИД России.
https://ria.ru/20240725/mid-1961850781.html
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сергей вершинин, microsoft corporation, россия, экономика
Сергей Вершинин, Microsoft Corporation, Россия, Экономика
Компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений, заявили в МИД
МИД: глобальный компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений