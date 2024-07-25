https://ria.ru/20240725/sber-1961855155.html

Мишустин похвалил "Сбер" за вклад в развитие туристической отрасли Алтая

Мишустин похвалил "Сбер" за вклад в развитие туристической отрасли Алтая - РИА Новости, 25.07.2024

Мишустин похвалил "Сбер" за вклад в развитие туристической отрасли Алтая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Горно-Алтайск похвалил и поблагодарил "Сбер" за вклад в развитие туристической отрасли Республики Алтай, но... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T06:43

2024-07-25T06:43

2024-07-25T06:43

республика алтай

михаил мишустин

сбер

андрей турчак

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горно-алтайск

станислав кузнецов

экономика

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Горно-Алтайск похвалил и поблагодарил "Сбер" за вклад в развитие туристической отрасли Республики Алтай, но призвал регион привлекать и других инвесторов. "Инвестор, который пришел сюда, - "Сбер" - показал, как нужно работать. Здесь в непростых условиях за несколько лет был создан замечательный комплекс. "Манжерок" многие видели, мы также успели посетить. Сделано все от души. Я хочу поблагодарить (главу банка - ред.) Германа Оскаровича Грефа, коллег, вас - тех, кто занимался этим проектом", - обратился он к зампреду правления "Сбера" Станиславу Кузнецову. При этом Мишустин посоветовал привлекать и другие компании. "Кроме "Сбера" есть еще очень много инвесторов, которые должны вас поддерживать. Я думаю, что до них надо тоже (достучаться)", - предложил премьер, комментируя слова врио главы Республики Алтай Андрея Турчака о плотном сотрудничестве со "Сбером". "Мы до них еще не добрались, но доберемся", - отреагировал Турчак.

https://ria.ru/20240615/turizm-1953072992.html

https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1950977623.html

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республика алтай, михаил мишустин, сбер, андрей турчак, россия, горно-алтайск, станислав кузнецов, экономика