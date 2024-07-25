https://ria.ru/20240725/sanktsii-1962032715.html

В США признают чрезмерность санкций, но не могут остановиться, пишут СМИ

В США признают чрезмерность санкций, но не могут остановиться, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

В США признают чрезмерность санкций, но не могут остановиться, пишут СМИ

Около трети стран мира в той или иной степени подвержены американским санкциям, чрезмерное использование Вашингтоном инструмента "экономической войны" вызывает... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:55

2024-07-25T19:55

2024-07-25T22:28

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россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Около трети стран мира в той или иной степени подвержены американским санкциям, чрезмерное использование Вашингтоном инструмента "экономической войны" вызывает озабоченность в правительственных кругах, но их использование продолжает расти рекордными темпами, пишет в четверг The Washington Post."Соединенные Штаты, подвергая треть стран мира какому-либо финансовому давлению на физических лиц или организации, вводят втрое больше санкций, чем любая иная страна или международная организация", — пишет издание. "Они стали почти инстинктивным оружием экономической войны, и их чрезмерное использование признается на самых высоких этажах правительства", — говорится в публикации.Проанализировав ситуацию, авторы публикации пришли к выводу, что использование механизма санкций активизировалось на протяжении работы четырех последних администраций США: тенденция началась при президенте Джордже Буше — младшем и активизировалась при Дональде Трампе и Джо Байдене.Авторы статьи также указывают, что санкции стали "многомиллиардной индустрией лоббистов и влиятельных компаний, обогащающих бывших чиновников США, которых нанимают (для противодействия санкциям. — Прим. ред.) зарубежные страны и олигархи".Помимо этой коррупционной составляющей, указывается в статье, санкционный режим или даже угроза оного, являясь потенциально эффективным инструментом давления, способствует тому, что "автократические режимы обращаются к черному рынку, тем самым усиливая действия преступных группировок, а противники США наращивают взаимодействие в попытках обойти накладываемые на них Вашингтоном финансовые ограничения". Наказание через отказ в доступе к доллару и вовсе приводит к желанию отказаться от него, отмечает газета."Два года санкций в отношении России за вторжение на Украину в долгосрочной перспективе нанесло ущерб экономическим перспективам Москвы и повысило стоимость военного производства, но эти же санкции породили теневой флот танкеров, которые продают нефть вне международных правил, а также сблизили Кремль и Пекин", — считают авторы статьи.По их словам, озабоченность эффективностью чрезмерного применения санкций и риск того, что они обесцениваются, осознают многие в правительстве США и некоторые говорят об этом президенту Байдену напрямую. "Однако хотя общий объем кажется завышенным, каждая отдельная мера представляется им оправданной, и остановить тенденцию становится тяжело", — пишет газета. "В этом году Соединенные Штаты снова вводят санкции с рекордной скоростью, и сейчас более 60% стран с низким доходом находятся под каким-либо видом финансового давления с их стороны", — приводит The Washington Post данные своих изысканий.

https://ria.ru/20240725/ssha-1962022115.html

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961741967.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961179442.html

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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии