https://ria.ru/20240725/sanktsii-1962032715.html
В США признают чрезмерность санкций, но не могут остановиться, пишут СМИ
В США признают чрезмерность санкций, но не могут остановиться, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
В США признают чрезмерность санкций, но не могут остановиться, пишут СМИ
Около трети стран мира в той или иной степени подвержены американским санкциям, чрезмерное использование Вашингтоном инструмента "экономической войны" вызывает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:55
2024-07-25T19:55
2024-07-25T22:28
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Около трети стран мира в той или иной степени подвержены американским санкциям, чрезмерное использование Вашингтоном инструмента "экономической войны" вызывает озабоченность в правительственных кругах, но их использование продолжает расти рекордными темпами, пишет в четверг The Washington Post."Соединенные Штаты, подвергая треть стран мира какому-либо финансовому давлению на физических лиц или организации, вводят втрое больше санкций, чем любая иная страна или международная организация", — пишет издание. "Они стали почти инстинктивным оружием экономической войны, и их чрезмерное использование признается на самых высоких этажах правительства", — говорится в публикации.Проанализировав ситуацию, авторы публикации пришли к выводу, что использование механизма санкций активизировалось на протяжении работы четырех последних администраций США: тенденция началась при президенте Джордже Буше — младшем и активизировалась при Дональде Трампе и Джо Байдене.Авторы статьи также указывают, что санкции стали "многомиллиардной индустрией лоббистов и влиятельных компаний, обогащающих бывших чиновников США, которых нанимают (для противодействия санкциям. — Прим. ред.) зарубежные страны и олигархи".Помимо этой коррупционной составляющей, указывается в статье, санкционный режим или даже угроза оного, являясь потенциально эффективным инструментом давления, способствует тому, что "автократические режимы обращаются к черному рынку, тем самым усиливая действия преступных группировок, а противники США наращивают взаимодействие в попытках обойти накладываемые на них Вашингтоном финансовые ограничения". Наказание через отказ в доступе к доллару и вовсе приводит к желанию отказаться от него, отмечает газета."Два года санкций в отношении России за вторжение на Украину в долгосрочной перспективе нанесло ущерб экономическим перспективам Москвы и повысило стоимость военного производства, но эти же санкции породили теневой флот танкеров, которые продают нефть вне международных правил, а также сблизили Кремль и Пекин", — считают авторы статьи.По их словам, озабоченность эффективностью чрезмерного применения санкций и риск того, что они обесцениваются, осознают многие в правительстве США и некоторые говорят об этом президенту Байдену напрямую. "Однако хотя общий объем кажется завышенным, каждая отдельная мера представляется им оправданной, и остановить тенденцию становится тяжело", — пишет газета. "В этом году Соединенные Штаты снова вводят санкции с рекордной скоростью, и сейчас более 60% стран с низким доходом находятся под каким-либо видом финансового давления с их стороны", — приводит The Washington Post данные своих изысканий.
https://ria.ru/20240725/ssha-1962022115.html
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961741967.html
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
В США признают чрезмерность санкций, но не могут остановиться, пишут СМИ
WP: власти США озабочены чрезмерными санкциями, но продолжают их вводить
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости.
Около трети стран мира в той или иной степени подвержены американским санкциям, чрезмерное использование Вашингтоном инструмента "экономической войны" вызывает озабоченность в правительственных кругах, но их использование продолжает расти рекордными темпами, пишет в четверг The Washington Post
.
"Соединенные Штаты, подвергая треть стран мира какому-либо финансовому давлению на физических лиц или организации, вводят втрое больше санкций, чем любая иная страна или международная организация", — пишет издание. "Они стали почти инстинктивным оружием экономической войны, и их чрезмерное использование признается на самых высоких этажах правительства", — говорится в публикации.
Проанализировав ситуацию, авторы публикации пришли к выводу, что использование механизма санкций активизировалось на протяжении работы четырех последних администраций США
: тенденция началась при президенте Джордже Буше
— младшем и активизировалась при Дональде Трампе
и Джо Байдене
.
Авторы статьи также указывают, что санкции стали "многомиллиардной индустрией лоббистов и влиятельных компаний, обогащающих бывших чиновников США, которых нанимают (для противодействия санкциям. — Прим. ред.) зарубежные страны и олигархи".
Помимо этой коррупционной составляющей, указывается в статье, санкционный режим или даже угроза оного, являясь потенциально эффективным инструментом давления, способствует тому, что "автократические режимы обращаются к черному рынку, тем самым усиливая действия преступных группировок, а противники США наращивают взаимодействие в попытках обойти накладываемые на них Вашингтоном финансовые ограничения". Наказание через отказ в доступе к доллару и вовсе приводит к желанию отказаться от него, отмечает газета.
"Два года санкций в отношении России
за вторжение на Украину
в долгосрочной перспективе нанесло ущерб экономическим перспективам Москвы
и повысило стоимость военного производства, но эти же санкции породили теневой флот танкеров, которые продают нефть вне международных правил, а также сблизили Кремль и Пекин", — считают авторы статьи.
По их словам, озабоченность эффективностью чрезмерного применения санкций и риск того, что они обесцениваются, осознают многие в правительстве США и некоторые говорят об этом президенту Байдену напрямую. "Однако хотя общий объем кажется завышенным, каждая отдельная мера представляется им оправданной, и остановить тенденцию становится тяжело", — пишет газета. "В этом году Соединенные Штаты снова вводят санкции с рекордной скоростью, и сейчас более 60% стран с низким доходом находятся под каким-либо видом финансового давления с их стороны", — приводит The Washington Post данные своих изысканий.