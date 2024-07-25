https://ria.ru/20240725/rusal-1962010077.html
"Русал" создал сплав для высокоскоростных поездов
"Русал" создал сплав для высокоскоростных поездов - РИА Новости, 25.07.2024
"Русал" создал сплав для высокоскоростных поездов
"Русал" создал новый сплав системы алюминий-кремний-магний, у которого долговечность выше на 12-15%, чем у мировых аналогов, а прочность - на 5%, он... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:57
2024-07-25T17:57
2024-07-25T17:57
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Русал" создал новый сплав системы алюминий-кремний-магний, у которого долговечность выше на 12-15%, чем у мировых аналогов, а прочность - на 5%, он используется в том числе для высокоскоростных поездов, сообщила компания. "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал новый сплав системы алюминий-кремний-магний... Сплавы системы алюминий-кремний-магний благодаря прочности, усталостной долговечности и технологичности при прессовании широко распространены в вагоностроении, используются в том числе в большинстве моделей скоростных поездов. Сплав 1343 благодаря оптимизированному химическому составу имеет улучшенные характеристики по сравнению с аналогами: усталостная долговечность выше на 12-15%, прочность - на 5%", - говорится в пресс-релизе. Важнейшее преимущество алюминия в том, что его использование в конструкции снижает массу вагонов, что позволяет для некоторых видов грузов увеличивать коммерческую загрузку одного вагона или увеличивать длину грузового состава без дополнительной тяги, добавляют в сообщении. Отмечается, что алюминиевый корпус вагонов не нуждается в антикоррозийной обработке в отличие от стального корпуса, поэтому период эксплуатации алюминиевого значительно дольше. Кроме того, после истечения срока службы он подлежит стопроцентной переработке и повторному использованию в производстве, следует из материалов компании.
https://ria.ru/20240703/deripaska-1957154577.html
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экономика, технологии, русал
Экономика, Технологии, Русал
"Русал" создал сплав для высокоскоростных поездов
"Русал" создал сплав для скоростных поездов, он на 12% долговечнее аналогов
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Русал" создал новый сплав системы алюминий-кремний-магний, у которого долговечность выше на 12-15%, чем у мировых аналогов, а прочность - на 5%, он используется в том числе для высокоскоростных поездов, сообщила компания.
"Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал новый сплав системы алюминий-кремний-магний... Сплавы системы алюминий-кремний-магний благодаря прочности, усталостной долговечности и технологичности при прессовании широко распространены в вагоностроении, используются в том числе в большинстве моделей скоростных поездов. Сплав 1343 благодаря оптимизированному химическому составу имеет улучшенные характеристики по сравнению с аналогами: усталостная долговечность выше на 12-15%, прочность - на 5%", - говорится в пресс-релизе.
Важнейшее преимущество алюминия в том, что его использование в конструкции снижает массу вагонов, что позволяет для некоторых видов грузов увеличивать коммерческую загрузку одного вагона или увеличивать длину грузового состава без дополнительной тяги, добавляют в сообщении.
Отмечается, что алюминиевый корпус вагонов не нуждается в антикоррозийной обработке в отличие от стального корпуса, поэтому период эксплуатации алюминиевого значительно дольше. Кроме того, после истечения срока службы он подлежит стопроцентной переработке и повторному использованию в производстве, следует из материалов компании.