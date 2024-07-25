https://ria.ru/20240725/rosteha-1962039694.html

В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings

В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings - РИА Новости, 25.07.2024

В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings

Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в "Ред Вингс" (Red Wings) находятся в стадии оформления, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:39

2024-07-25T20:39

2024-07-25T20:39

экономика

ростех

рбк (медиагруппа)

роскосмос

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в "Ред Вингс" (Red Wings) находятся в стадии оформления, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в Red Wings находятся в стадии оформления. Информация о конкретных физических и юридических лицах будет доведена позднее, после утверждения соответствующих корпоративных решений. Призываем руководствоваться официальными данными, а не слухами", - сказали РИА Новости в "Ростехе". Издание РБК со ссылкой на два источника, близких к Red Wings, ранее в четверг написало, что кандидатом на должность гендиректора Red Wings стал Владимир Камынин, бывший топ-менеджер авиакомпании "Роскосмоса", "Аэропортов регионов" и "Домодедово". Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "кандидатура Камынина, действительно рассматривается, но решения пока нет".

https://ria.ru/20240415/aeroport-1940105782.html

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экономика, ростех, рбк (медиагруппа), роскосмос