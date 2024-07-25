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В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings - РИА Новости, 25.07.2024
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20:39 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/rosteha-1962039694.html
В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings
В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings - РИА Новости, 25.07.2024
В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings
Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в "Ред Вингс" (Red Wings) находятся в стадии оформления, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:39
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экономика
ростех
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в "Ред Вингс" (Red Wings) находятся в стадии оформления, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в Red Wings находятся в стадии оформления. Информация о конкретных физических и юридических лицах будет доведена позднее, после утверждения соответствующих корпоративных решений. Призываем руководствоваться официальными данными, а не слухами", - сказали РИА Новости в "Ростехе". Издание РБК со ссылкой на два источника, близких к Red Wings, ранее в четверг написало, что кандидатом на должность гендиректора Red Wings стал Владимир Камынин, бывший топ-менеджер авиакомпании "Роскосмоса", "Аэропортов регионов" и "Домодедово". Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "кандидатура Камынина, действительно рассматривается, но решения пока нет".
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экономика, ростех, рбк (медиагруппа), роскосмос
Экономика, Ростех, РБК (медиагруппа), Роскосмос
В "Ростехе" прокомментировали слухи о смене гендиректора Red Wings

"Ростех": вопросы смены гендиректора Red Wings находятся в стадии оформления

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в "Ред Вингс" (Red Wings) находятся в стадии оформления, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
«
"Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в Red Wings находятся в стадии оформления. Информация о конкретных физических и юридических лицах будет доведена позднее, после утверждения соответствующих корпоративных решений. Призываем руководствоваться официальными данными, а не слухами", - сказали РИА Новости в "Ростехе".
Издание РБК со ссылкой на два источника, близких к Red Wings, ранее в четверг написало, что кандидатом на должность гендиректора Red Wings стал Владимир Камынин, бывший топ-менеджер авиакомпании "Роскосмоса", "Аэропортов регионов" и "Домодедово".
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "кандидатура Камынина, действительно рассматривается, но решения пока нет".
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ЭкономикаРостехРБК (медиагруппа)Роскосмос
 
 
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