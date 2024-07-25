https://ria.ru/20240725/rossiya-1961964652.html
"Сырский уже знает". На Западе сделали тревожное заявление о России
"Сырский уже знает". На Западе сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 25.07.2024
"Сырский уже знает". На Западе сделали тревожное заявление о России
Российскую армию со всем ее вооружением и оснащением не удастся остановить, главком ВСУ Александр Сырский начинает это понимать, заявил британский эксперт... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:35
2024-07-25T15:35
2024-07-25T23:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российскую армию со всем ее вооружением и оснащением не удастся остановить, главком ВСУ Александр Сырский начинает это понимать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россия уже значительно превосходит Украину по числу дронов. Кроме того, российские БПЛА стали более эффективными, а украинские им существенно уступают из-за радиоэлектронной борьбы, которую ведут россияне. Очевидно, что эту лавину из техники не остановить, и Сырский об этом знает", — полагает аналитик.Он отметил, что, несмотря на ужасающие потери ВСУ на фронте, на Западе все еще остаются высокопоставленные чиновники и военные, которые занимаются самообманом и по-прежнему верят в возможность переломить ситуацию в пользу Киева.Ранее Генштаб ВСУ на своей странице в социальных сетях сообщил, что ситуация в Донбассе для украинских военных сложная и напряженная.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в свою очередь, сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.
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в мире, донбасс, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Сырский уже знает". На Западе сделали тревожное заявление о России
Меркурис: главком ВСУ Сырский понял, что российскую армию не остановить