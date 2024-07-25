https://ria.ru/20240725/remont-1962003641.html

Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами

Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 25.07.2024

Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами

Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами, в этом году уже отремонтировано восемь зданий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:30

2024-07-25T17:30

2024-07-25T17:30

ярославская область

ярославль

угличский район

ремонт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962003945_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90c0f5b0a51940b8b5f74d31c6f1516f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами, в этом году уже отремонтировано восемь зданий, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, отремонтированы Рыбинский театр кукол, детская школа искусств имени М. А. Балакирева в Ярославле, два муниципальных музея – в Мышкинском районе и Ярославле, Ильинский дом культуры в Угличском районе, Диево-Городищенский сельский Дом культуры в Некрасовском районе, Тихменевский центр досуга в Рыбинском районе и Некоузский культурно-этнографический центр. Работы проведены в рамках реализации правительством региона национального проекта "Культура". "Национальный проект "Культура" помогает нам создавать комфортные условия в музеях и библиотеках, строить и ремонтировать Дома культуры, приобретать современное оборудование для детских школ искусств и привозить профессиональное искусство на автоклубах в самые отдаленные населенные пункты региона", - отметила исполняющая обязанности министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова. Она подчеркнула, что культура имеет одно из первостепенных значений в развитии общества, влияя на самосознание, ценности и идентичность человека. Отмечается, что в этом году по нацпроекту введен в эксплуатацию Центр культурного развития в Данилове. Некрасовский районный краеведческий музей оснащен новым современным оборудованием, а в Рыбинский и Борисоглебский районы закуплены автоклубы. Продолжаются работы по капитальному ремонту Телицинского сельского Дома культуры в Даниловском районе. Идет закупка специального музейного оборудования для технического оснащения Переславского историко-архитектурного музея-заповедника, где организован капитальный ремонт Ботного дома. Всего в 2024 году в рамках национального проекта "Культура", благодаря проделанной правительством области работе, из федерального бюджета региону выделено 432 миллиона рублей, софинансирование из областного и местных бюджетов составило 135 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240725/remont-1961987074.html

https://ria.ru/20240725/podsvetka-1961955067.html

ярославль

угличский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, угличский район, ремонт