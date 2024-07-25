Рейтинг@Mail.ru
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:30 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/remont-1962003641.html
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 25.07.2024
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами, в этом году уже отремонтировано восемь зданий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:30
2024-07-25T17:30
ярославская область
ярославль
угличский район
ремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962003945_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90c0f5b0a51940b8b5f74d31c6f1516f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами, в этом году уже отремонтировано восемь зданий, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, отремонтированы Рыбинский театр кукол, детская школа искусств имени М. А. Балакирева в Ярославле, два муниципальных музея – в Мышкинском районе и Ярославле, Ильинский дом культуры в Угличском районе, Диево-Городищенский сельский Дом культуры в Некрасовском районе, Тихменевский центр досуга в Рыбинском районе и Некоузский культурно-этнографический центр. Работы проведены в рамках реализации правительством региона национального проекта "Культура". "Национальный проект "Культура" помогает нам создавать комфортные условия в музеях и библиотеках, строить и ремонтировать Дома культуры, приобретать современное оборудование для детских школ искусств и привозить профессиональное искусство на автоклубах в самые отдаленные населенные пункты региона", - отметила исполняющая обязанности министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова. Она подчеркнула, что культура имеет одно из первостепенных значений в развитии общества, влияя на самосознание, ценности и идентичность человека. Отмечается, что в этом году по нацпроекту введен в эксплуатацию Центр культурного развития в Данилове. Некрасовский районный краеведческий музей оснащен новым современным оборудованием, а в Рыбинский и Борисоглебский районы закуплены автоклубы. Продолжаются работы по капитальному ремонту Телицинского сельского Дома культуры в Даниловском районе. Идет закупка специального музейного оборудования для технического оснащения Переславского историко-архитектурного музея-заповедника, где организован капитальный ремонт Ботного дома. Всего в 2024 году в рамках национального проекта "Культура", благодаря проделанной правительством области работе, из федерального бюджета региону выделено 432 миллиона рублей, софинансирование из областного и местных бюджетов составило 135 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240725/remont-1961987074.html
https://ria.ru/20240725/podsvetka-1961955067.html
ярославль
угличский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962003945_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a5eda70235cc9a9b5fef43f2089d93d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, угличский район, ремонт
Ярославская область, Ярославль, Угличский район, Ремонт

Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами

© Фото : Правительство Ярославской областиРемонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Правительство Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами, в этом году уже отремонтировано восемь зданий, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, отремонтированы Рыбинский театр кукол, детская школа искусств имени М. А. Балакирева в Ярославле, два муниципальных музея – в Мышкинском районе и Ярославле, Ильинский дом культуры в Угличском районе, Диево-Городищенский сельский Дом культуры в Некрасовском районе, Тихменевский центр досуга в Рыбинском районе и Некоузский культурно-этнографический центр. Работы проведены в рамках реализации правительством региона национального проекта "Культура".
© Фото : Правительство Ярославской областиРемонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Правительство Ярославской области
Ремонт учреждений культуры в Ярославской области идет опережающими темпами
"Национальный проект "Культура" помогает нам создавать комфортные условия в музеях и библиотеках, строить и ремонтировать Дома культуры, приобретать современное оборудование для детских школ искусств и привозить профессиональное искусство на автоклубах в самые отдаленные населенные пункты региона", - отметила исполняющая обязанности министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Она подчеркнула, что культура имеет одно из первостепенных значений в развитии общества, влияя на самосознание, ценности и идентичность человека.
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог
Вчера, 16:38
Отмечается, что в этом году по нацпроекту введен в эксплуатацию Центр культурного развития в Данилове. Некрасовский районный краеведческий музей оснащен новым современным оборудованием, а в Рыбинский и Борисоглебский районы закуплены автоклубы. Продолжаются работы по капитальному ремонту Телицинского сельского Дома культуры в Даниловском районе. Идет закупка специального музейного оборудования для технического оснащения Переславского историко-архитектурного музея-заповедника, где организован капитальный ремонт Ботного дома.
Всего в 2024 году в рамках национального проекта "Культура", благодаря проделанной правительством области работе, из федерального бюджета региону выделено 432 миллиона рублей, софинансирование из областного и местных бюджетов составило 135 миллионов рублей.
Свято-Введенский Толгский женский монастырь - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря
Вчера, 14:58
 
Ярославская областьЯрославльУгличский районРемонт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала